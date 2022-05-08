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13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча

13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча.
Lenta.ru
Акваси скончался 7 мая во время матча против «Россонери».
Спорт-Экспресс
В Футбольной ассоциации Ноттингемшира выразили соболезнования в связи с гибелью Акваси.
Lenta.ru
23 апреля нападающего сборной Ямайки U-19 Омара Лэинга убили в столице страны Кингстоне.
Lenta.ru

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13-летний футболист погиб во время матча
A42.RU13:55
В Англии во время матча трагически погиб 13-летний футболист
Спорт-Экспресс13:21
В Англии 13-летний футболист Акваси скончался во время домашнего матча
ФАН12:33
13-летний футболист трагически погиб во время матча в Англии
Московский Комсомолец12:01
13-летний футболист английского клуба «Кавалерс» Сэмюэл Акваси погиб во время матча
Lenta.ru11:03

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