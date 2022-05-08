Соединенные Штаты приняли решение о введении санкций против Первого канала, "России-1", НТВ, запрет коснется предоставления им оборудования, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.
«В Славянске Донецкой Народной Республики неонацисты украинских вооружённых формирований заминировали железнодорожный мост ветки Славянск — Краматорск и автомобильный мост через реку Сухой Торец, которые планируют взорвать, обвинив в этом якобы наступающие подразделения российских войск», — заявил он на брифинге.