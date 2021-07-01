130 стран согласовали международную налоговую реформу
130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%.В источнике
С чего всё началось
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила
, что 130 из 139 стран-участников Инклюзивной программы (BEPS) одобрили введение новой международной системы налогообложения.