РБК: Минпромторг попросил металлургов высвободить запасы кислорода для больниц

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе совещания 1 июля призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к участникам совещания.