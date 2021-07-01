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130 стран согласовали международную налоговую реформу

130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных корпораций, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно плану, минимальная ставка единого налога составит 15%.В источнике

С чего всё началось

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила
, что 130 из 139 стран-участников Инклюзивной программы (BEPS) одобрили введение новой международной системы налогообложения.

Подробнее о событии

130 стран одобрили введение международной системы налогообложения

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