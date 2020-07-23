После драки с участием 20 человек на юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

13 человек задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы

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