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Говорит Москва

13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

От последствий коронавируса за всё время пандемии умерли 17 759 пациентов (без учёта новых данных по Москве).В источнике
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RT на русском

В России скончался ещё 61 пациент с коронавирусом

RT на русском03:33
ТАСС

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:03
Взгляд.ру

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Взгляд.рувчера в 16:46
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:03
РИАМО

13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО02:23
Москва 24

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:02
REGNUM

В Москве за сутки от COVID-19 умерли 13 пациентов

REGNUMвчера в 16:32

В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом
РБК03:55
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В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Киркоров и Басков не опровергли слухи о проблемах в семье Пугачевой

Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!», транслируемой на канале НТВ, высказали свое мнение относительно возможных проблем в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Территория новостей02:48
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