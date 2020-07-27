Коронавирус
Известия13 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
В Москве за прошедшие 24 часа умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 4434 случая летальных исходов.
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Здоровье
В Хакасии выявлено 16 новых носителей коронавируса
Абакан, 29 июля 2020, 06:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 16 человек, сообщили ИА REGNUM 29 июля в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:58
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Пропавшую 13 лет назад в Иркутске Audi нашли в Боснии
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль Audi А6 1998 года выпуска с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция нашла в Сараево.
ИА Альтаир 00:00
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие
Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.
Life.ru 26 июля в 04:45
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
РБК 27 июля в 07:37
Политика
Генпрокурор США: Россия может вмешаться в выборы президента 2020 года
Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил.
News.ru вчера в 16:35
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец вчера в 08:15
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:20
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости вчера в 11:50
Экономика
Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону
Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно
В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости вчера в 20:02
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
Общество
Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»
В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com вчера в 04:29
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском вчера в 10:05
Авто
Компания BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series
Технических деталей о новом силовом агрегате пока нет, но, не исключено, что электрические BMW 5-Series и X1 могут позаимствовать мотор у дебютировавшего кроссовера iX3.
Тарантас Ньюс вчера в 06:30
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
ProstoProSport вчера в 23:38
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза 27 июля в 06:26
Общество
Шнуров снимет фильм об акциях в поддержку Фургала
Лидер рок-группы "Ленинград", сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения.
Труд 27 июля в 07:22
Армия и оружие
На видео случайно попал развёрнутый в Сирии дивизион ПВО России, о существовании которого ничего неизвестно
Что касается самих средств противовоздушной обороны, то по оценкам специалистов, могут быть задействованы комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук» и пр. С какой именно целью в этом регионе Сирии были развёрнуты комплексы противовоздушной обороны ВС РФ – неизвестно, однако.
Avia.pro вчера в 22:24
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36