Коронавирус

ИзвестияИзвестия13 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 4434 случая летальных исходов.
Читать в источнике
Комментировать1,6K

Подробнее о событии

13 человек умерли в Москве за сутки от коронавируса

ФедералПрессвчера в 20:07

Еще 10 человек с коронавирусом умерли в Москве

РИАМОвчера в 00:19

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:29

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:16

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 16:22

В Москве за сутки умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:29

Ещё 10 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Мойка7827 июля в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
2K
Здоровье

В Хакасии выявлено 16 новых носителей коронавируса

Абакан, 29 июля 2020, 06:58 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 16 человек, сообщили ИА REGNUM 29 июля в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:58
176
Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

РИА Новости вчера в 14:26
5
Происшествия

Пропавшую 13 лет назад в Иркутске Audi нашли в Боснии

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль Audi А6 1998 года выпуска с уничтоженными идентификационными номерами двигателя полиция нашла в Сараево.
ИА Альтаир 00:00
Политика

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 12:46
1K
Шоу-бизнес

Внучка британской королевы уехала во Францию в свадебное путешествие

Супругов заметил один из туристов. Он видел их в машине с багажом в одном из регионов на юге Франции, — пишет издание.
Life.ru 26 июля в 04:45
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
101
Кино

Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»

Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
42
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

РБК 27 июля в 07:37
177
Шоу-бизнес

Топурию уличили в продаже одежды с китайского сайта

ФАН 00:02
Политика

Генпрокурор США: Россия может вмешаться в выборы президента 2020 года

Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил.
News.ru вчера в 16:35
4
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
1,4K
Авто

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Московский Комсомолец вчера в 08:15
34
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:20
428
Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости вчера в 11:50
255
Экономика

Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону

Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru вчера в 22:43
1
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
3
Политика

Песков: декларации о доходах Путина опубликуют своевременно

В середине апреля Путин своим указом продлил срок представления деклараций о доходах чиновников за отчетный период 2019 года до 1 августа.
РИА Новости вчера в 20:02
3
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
1,6K
Общество

Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»

В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com вчера в 04:29
42
Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском вчера в 10:05
Авто

Компания BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series

Технических деталей о новом силовом агрегате пока нет, но, не исключено, что электрические BMW 5-Series и X1 могут позаимствовать мотор у дебютировавшего кроссовера iX3.
Тарантас Ньюс вчера в 06:30
2
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
866
Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
142
Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

ProstoProSport вчера в 23:38
Политика

Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске

Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза 27 июля в 06:26
1,3K
Общество

Шнуров снимет фильм об акциях в поддержку Фургала

Лидер рок-группы "Ленинград", сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров снимает в Хабаровске документальный фильм о массовых протестах населения.
Труд 27 июля в 07:22
615
Армия и оружие

На видео случайно попал развёрнутый в Сирии дивизион ПВО России, о существовании которого ничего неизвестно

Что касается самих средств противовоздушной обороны, то по оценкам специалистов, могут быть задействованы комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук» и пр. С какой именно целью в этом регионе Сирии были развёрнуты комплексы противовоздушной обороны ВС РФ – неизвестно, однако.
Avia.pro вчера в 22:24
Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
302
ещё по теме
Главное