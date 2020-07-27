В Москве за прошедшие 24 часа умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией. Всего в столице с начала пандемии зарегистрировано 4434 случая летальных исходов.

13 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

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