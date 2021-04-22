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Общество

13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

Список богатейших россиян по версии журнала Forbes пополнили 13 российских предпринимателей. Совокупное состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.В источнике
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Российская газета

С чего всё началось

200 богатейших бизнесменов России — 2021. Рейтинг Forbes

Биржевые котировки акций «Северстали», например, за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием $29,1 млрд.
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С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае

Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.
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