С россиянина сняли обвинения в организации обнаженной фотосъемки в Дубае

Суд ОАЭ снял обвинения с российского предпринимателя Алексея Концова в организации фотосесессии с обнаженными девушками в Дубае, в четверг его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах.