13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes
Список богатейших россиян по версии журнала Forbes пополнили 13 российских предпринимателей. Совокупное состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
200 богатейших бизнесменов России — 2021. Рейтинг Forbes
Биржевые котировки акций «Северстали», например, за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием $29,1 млрд.
Forbes05:26