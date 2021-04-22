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Общество

13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

Список богатейших россиян по версии журнала Forbes пополнили 13 российских предпринимателей. Совокупное состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.В источнике
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С чего всё началось

200 богатейших бизнесменов России — 2021. Рейтинг Forbes

Биржевые котировки акций «Северстали», например, за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием $29,1 млрд.
Forbes05:26

Подробнее о событии

Forbes рассказал о новичках рейтинга богатейших россиян

РБК09:12

Forbes назвал богатейших россиян

Телеканал 360°06:27

Состояние трех богатейших бизнесменов России показало рост за день почти на $1,5 млрд

Forbes10:23

В России сменился богатейший человек страны

Lenta.ru07:06

Forbes узнал, на сколько пермские олигархи разбогатели за год

URA.Ru10:43

13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

Российская газета07:20

Рейтинг богатейших бизнесменов России от Forbes пополнился новыми именами

Вести.Ru05:34
Интересное

«Его провоцируют». Французы сочли послание Путина ультиматумом для Запада

"Неудивительно, что господин Путин выдвинул этот ультиматум: уже слишком много времени те, кто считают себя хозяевами мира, открыто провоцируют его на конфликт, конечно, забыв спросить нашего мнения", — предположил пользователь под ником Capucine.
РИА Новости08:49