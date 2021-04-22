Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

Список богатейших россиян по версии журнала Forbes пополнили 13 российских предпринимателей. Совокупное состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.В источнике
59.ru
Inkazan
НТВ
DixiNews
ФАН
Forbes
URA.Ru
ИрСити
Калужские новости
Metaratings
Деловой квартал (Нижний Новгород)
Readovka.ru
Sputnik Армения
РБК
Discover24
Anews
72.ru
Деловая газета. Юг
Lenta.ru
Московский Комсомолец
Реальное время
Кубанские новости
РБК Краснодар
Спорт уик-энд
Общественная служба новостей
TatCenter
Бизнес журнал
ФедералПресс
Znak.com
Москва 24

С чего всё началось

200 богатейших бизнесменов России — 2021. Рейтинг Forbes

Биржевые котировки акций «Северстали», например, за 2020 год выросли в долларах на 15%, а ее основной владелец Алексей Мордашов занял первое место в списке Forbes с состоянием $29,1 млрд.
Forbes05:26

Подробнее о событии

Forbes рассказал о новичках рейтинга богатейших россиян

РБК09:12

Forbes назвал самых богатых россиян

Московский Комсомолец07:30

В новом свете: кто впервые вошел в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов

Forbes03:35

Forbes назвал богатейших россиян

Телеканал 360°06:27

13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes

Российская газета07:20

Рейтинг богатейших бизнесменов России от Forbes пополнился новыми именами

Вести.Ru05:34

В России сменился богатейший человек страны

Lenta.ru07:06
Интересное

Чехия сократит штат российского посольства до численности дипмиссии в Москве

Накануне Кулганек заявил, что для "выравнивания" численности состава посольств Прага должна выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до 12.00 (13.00 мск) 22 апреля не примет решение о возвращении на российскую территорию объявленных персонами нон грата сотрудников чешского посольства.
Газета.Ru09:49

Новый Kia Sportage Ace представился в Китае

Sportage для КНР сменил индекс «R» в названии модели на приставку «Ace», наружный дизайн постарались связать со старшими вседорожниками марки, по передней маске тут растянулась решётка радиатор связавшая воедино крупные блоки светодиодных фар, на корме установили фонари, повторяющие формой и начинкой, заднюю светотехнику Sorento.
Autorating.ru20:41

Турецкий журналист назвал послание Путина «манифестом нового мира»

Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию "манифестом нового мира" и сравнил его с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
РИА Новости07:12

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии

Московский гарнизонный военный суд в четверг приговорил бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина к 7 годам колонии строгого режима.
Российская газета08:08