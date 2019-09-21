Происшествия

Газета.RuГазета.Ru14-летняя теннисистка из Абхазии пропала в Москве

14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия пропала в Москве, сообщает Sputnik Абхазия. Спортсменка прилетела в Москву 18 сентября из Самары. Камеры аэропорта Внуково запечатлели, как Кварчия обнимается с неизвестным молодым человеком.
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