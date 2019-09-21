Происшествия
Газета.Ru14-летняя теннисистка из Абхазии пропала в Москве
14-летняя теннисистка из Абхазии Эрика Кварчия пропала в Москве, сообщает Sputnik Абхазия. Спортсменка прилетела в Москву 18 сентября из Самары. Камеры аэропорта Внуково запечатлели, как Кварчия обнимается с неизвестным молодым человеком.
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Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи
Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.
REGNUM 14:23
Футбол
Милан — Интер 0:2
Спорт-Экспресс 16:43
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 19:24
Общество
Софи Лорен празднует свое 85-летие
Сегодня всемирно известная итальянская актриса Софи Лорен празднует свое 85-летие.
Дни24 вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru 07:00
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо
Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.
N+1 06:16
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
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Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета вчера в 02:53
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
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Президент Колумбии призвал покончить с правлением Мадуро
Колумбийский президент Иван Дуке заявил, что необходимо покончить с правлением венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.
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Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
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Если б не было «Вчера»: Дэнни Бойл снял кино про мир без Beatles
Известия 18 сентября в 17:01
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
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Политика
Помощник Зеленского поведал о реализации «формулы Штайнмайера»
Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, как воплотить в жизнь "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 18:24
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома в Славино
Лариса Долина устроила настоящую свалку возле своего загородного дома в Славино.
Дни24 05:08
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Футбол
«Барселона» выдала худший старт чемпионата Испании за 25 лет
ProstoProSport 17:30
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Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета
Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.
Коммерсантъ 15:22
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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
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Будущее digital-индустрии из презентации Apple
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Порошенко заявил о готовности к встрече с Зеленским
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов встретиться с новым президентом Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 14:47