Общество

Первый ТульскийПервый Тульский14 марта в Туле ограничат продажу алкоголя

14 марта в 19.00 в Туле состоится матч «Арсенал – Рубин». В связи с этим в городе будет ограничена продажа алкоголя, сообщает пресс-служба администрации города.
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В Тульской области хотят ввести дополнительные меры ограничения продажи алкоголя

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Из-за матча «Арсенал» - «Рубин» в Туле ограничат продажу алкоголя

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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
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