Общество
Mockva.ru14 москвичей скончались от коронавируса за сутки
14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщает оперштаб. Общее число жертв Covid-19 в столице достигло 4285 человек. Накануне сообщалось, что в столице от коронавируса скончались 13 человек.
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Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 20:42
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском 13:14
Политика
Посол Азербайджана обвинил Армению в желании вовлечь Россию в конфликт
В чем Баку видит причину эскалации Армения пытается вовлечь в конфликт с Азербайджаном страны ОДКБ, заявил в разговоре с РБК посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
РБК 03:01
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:57
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook
Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Футбол
Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50
Единоборства
Царукян победил Рамоса на турнире UFC Fight Island 2
В рамках андеркарда встретились россиянин Арман Царукян и бразилец Дави Рамос.
Sport24.ru 18:11
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 04:23
Наука
В Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что в Германии создано самое тонкое оптическое зеркало в мире.
Piter.tv 08:00
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 16:18
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
Здоровье
Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса
Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая.
ToDay News Ufa 14:44
Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове 19:08
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
Piter.tv 02:52
Космос
Новая экологическая экспертиза может отложить запуск сверхтяжёлой ракеты SpaceX Super Heavy на годы
SpaceX / YouTube Для этого компании необходимо пройти новую экологическую экспертизу в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), так как утверждённым FAA в 2014 году планом был предусмотрен запуск Starship с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy.
3DNews 04:47
Игры
Легендарная игра «Worms Armageddon» получила обновление в честь юбилея
Ридус вчера в 16:26
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия 15:47
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor вчера в 10:16
Армия и оружие
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в рамках объявленной накануне внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
РИА Новости 11:10
Кино
Премьеру сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесли из-за коронавируса
Сериал «Сокол и Зимний солдат» рассказывает о Мстителях из вселенной Marvel. Но серии не выйдут на экраны в августе, как было запланировано.
Родной город 11:45
Наука
Археологи нашли древнейшую стоянку первых аборигенов на юге Австралии
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь австралийские ученые под руководством Джонатана Бенджамина из Университета Флиндерса описали рукотворные артефакты, которые удалось извлечь с затопленных стоянок древних аборигенов.
ToDay News Ufa 09:59
Шоу-бизнес
Фадеев извинился перед подписчиками за клип с Валерией
MedikForum.ru 17:58