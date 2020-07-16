14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за последние сутки, сообщает оперштаб. Общее число жертв Covid-19 в столице достигло 4285 человек. Накануне сообщалось, что в столице от коронавируса скончались 13 человек.

14 москвичей скончались от коронавируса за сутки

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