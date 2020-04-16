По данным оперативного штаба, в Москве за минувшие сутки скончались 14 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. "14 человек от 29 до 88 лет с положительным тестом на коронавирус и сопутствующими заболеваниями скончались в столице", - сообщили в штабе.

14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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