Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в среду в Печерский районный суда Киева, где будет объявлено решение об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
"Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года", - сказано в докладе.
Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85 – 90 руб. Расширение страновой риск-премии подразумевает, что на 200 б.п. увеличится разрыв в доходности по валютным еврооблигациям России и доходности эталонных гособлигаций США.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.