Будьте в Плюсе

153 человека в Калужской области заразились COVID-19 за последние сутки

Согласно представленным данным, в Калужской области зафиксировали 153 новых случая заражения, всего 67 567.
Калужские новости
Оперштаб по COVID-19 обновил данные по количеству зараженных коронавирусом в регионах России.
ФАН
Зафиксировано 698 летальных исходов за минувшие сутки.
МР7.ру
По выздоровлении были выписаны 22 920 пациентов.
Народные новости

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За сутки в Петербурге заразились коронавирусом 4 382 человека
МР7.ру04:47
Оперштаб сообщил о 62 смертях из-за COVID-19 в Петербурге за сутки
Политика Сегодня04:33
За сутки в России заразились еще 33 899 человек, скончались 698 пациентов
Mockva.ru03:09
153 человека в Калужской области заразились COVID-19 за последние сутки
Калужские новости03:30
Оперштаб зафиксировал 698 смертей от COVID-19 в России за сутки
Народные новости03:07
Медики зафиксировали 698 смертей от коронавируса за сутки в России
ФАН03:06
Коронавирус в России: раскрыто число новых случаев и смертей за последние сутки
Свободная Пресса03:04

Интересное

МИД России сообщил, что Поклонская по личным причинам не поедет послом в Кабо-Верде

В МИД России подтвердили РИА Новости, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится.
РИА Новости04:36

Рябков: Россия не намерена бесконечно ждать ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия не намерена бесконечно ждать ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, мяч на стороне Вашингтона.
Газета.Ru06:45

В Ленинградской области студентка пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона

В поселке Вырица в Ленинградской области сняли на видео, как студентка юридической академии пыталась взорвать банкомат с помощью газового баллона.
Lenta.ru02:23

Порошенко пришел в суд в Киеве на оглашение ему меры пресечения по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел в среду в Печерский районный суда Киева, где будет объявлено решение об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости06:50

В Британии заявили, что риск повторного заражения ковидом в 16 раз выше при омикрон-штамме

"Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года", - сказано в докладе.
ТАСС06:55

Волочкова подаст в суд иск о клевете на бортпроводника после конфликта из-за маски

Российская балерина Анастасия Волочкова, оказавшаяся в центре скандала из-за отказа надеть маску на борту самолета, заявила, что будет судиться с бортпроводником.
Lenta.ru23:26

Замглавы МИД Рябков: рисков начала полномасштабной войны в Европе нет

Заминистра иностранных дел Сергей Рябков выразил уверенность, что полноценные боевые действия в Европе сейчас невозможны.
РИА Новости06:48

«Ренессанс Капитал»: военная эскалация на Украине может привести к росту доллара до ₽90

Рисковый сценарий с военной эскалацией будет означать, что в моменте курс доллара может дойти до 85 – 90 руб. Расширение страновой риск-премии подразумевает, что на 200 б.п. увеличится разрыв в доходности по валютным еврооблигациям России и доходности эталонных гособлигаций США.
РБК04:36

«Cтрана.ua»: в Офисе президента Зеленского не верят в возможное вторжение России

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное вторжение России на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, сообщает издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.
Lenta.ru19:25

Россияне получат проиндексированную на 8,6% пенсию в феврале

Российские пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию в феврале.
РБК06:58