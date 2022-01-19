"Риск реинфекции был в 16 раз выше в период доминирования омикрон-штамма с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по сравнению с периодом доминирования дельта-штамма с 17 мая по 19 декабря 2021 года", - сказано в докладе.