Коронавирус
Аргументы и Факты - Калуга1564 случая коронавирусной инфекции подтверждено в Калужской области
По состоянию на 7 мая, общее количество выявленных случаев заболевания в регионе составляет 1564. На лечении находятся 1378 человек, 173 человека выздоровело. подтверждён ещё один факт смерти от коронавируса. Всего в Калужской области от этой инфекции умерло 13 человек.
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Общество
Пик заболеваемости коронавирусом в регионах спрогнозировал эксперт
Как сообщает РИА Новости, по мнению кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, пик заболеваемости COVID-19 в большей части областей России может начаться в последних числах мая.
Live24 07:58
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Шоу-бизнес
Опубликовавшая фото с гранатой Бочкарева оскандалилась в День Победы
Актуальные Новости 12:37
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Общество
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов
Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
Известия 13:02
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу
Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами.
ТАСС 12:57
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru вчера в 06:58
Футбол
Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться
Чемпионат 09:52
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
РИА Новости 10:02
Общество
Российские семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Татьяна Голикова, российский вице-премьер, предложила предоставить еще большую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.
Discover24 вчера в 08:07
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
Футбол
На экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену
В источнике сообщается, что на Вукоевича было заведено уголовное дело.
РИА Новости 09:59
Хоккей
IIHF составила символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (IIHF) составила символическую сборную России всех времен. В нее также вошли игроки сборной Советского Союза.
Piter.tv вчера в 10:47
Космос
Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb
Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».
ИА Красная Весна вчера в 16:35
Футбол
Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
Soccer.ru 12:32
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила на русском песню «Нам нужна одна победа»
Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке.
Planet Today 10:10
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10