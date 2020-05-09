По состоянию на 7 мая, общее количество выявленных случаев заболевания в регионе составляет 1564. На лечении находятся 1378 человек, 173 человека выздоровело. подтверждён ещё один факт смерти от коронавируса. Всего в Калужской области от этой инфекции умерло 13 человек.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 177

Общество Власти Москвы объяснили нормы масочного режима Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. 744

Общество Пик заболеваемости коронавирусом в регионах спрогнозировал эксперт Как сообщает РИА Новости, по мнению кандидата экономических наук, эксперта Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, пик заболеваемости COVID-19 в большей части областей России может начаться в последних числах мая. 15

Общество Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. 894

Общество Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 87

Происшествия В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами. 11

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 90

Хоккей IIHF составила символическую сборную России всех времен Международная федерация хоккея (IIHF) составила символическую сборную России всех времен. В нее также вошли игроки сборной Советского Союза.

Космос Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».

Футбол Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч» Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.

Шоу-бизнес Наталья Орейро исполнила на русском песню «Нам нужна одна победа» Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке. 156