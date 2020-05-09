Коронавирус

Аргументы и Факты - КалугаАргументы и Факты - Калуга1564 случая коронавирусной инфекции подтверждено в Калужской области

По состоянию на 7 мая, общее количество выявленных случаев заболевания в регионе составляет 1564. На лечении находятся 1378 человек, 173 человека выздоровело. подтверждён ещё один факт смерти от коронавируса. Всего в Калужской области от этой инфекции умерло 13 человек.
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В Калужской области подтвердили 89 новых случаев коронавируса

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Опубликованы последние цифры по Covid-19 в Калужской области

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1641 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области

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В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 1641

Pressa40вчера в 05:44

В Калужской области выявлено 77 новых носителей коронавируса

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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
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Общество

Пик заболеваемости коронавирусом в регионах спрогнозировал эксперт

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Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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Опубликовавшая фото с гранатой Бочкарева оскандалилась в День Победы

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Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
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Происшествия

Жители села в Удмуртии начали покидать дома после взрывов боеприпасов

Жители бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где начались взрывы боеприпасов, самостоятельно покидают свои дома.
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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу

Пьедестал, на котором на площади Интербригады в районе Прага-6 размещался демонтированный муниципальными властями памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был осквернен в субботу неизвестными вандалами.
ТАСС 12:57
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

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Футбол

Мело: Кьеллини всегда был трусом, готовым обмочиться

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Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

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Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днем Победы.
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Общество

Российские семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Татьяна Голикова, российский вице-премьер, предложила предоставить еще большую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
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На экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену

В источнике сообщается, что на Вукоевича было заведено уголовное дело.
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IIHF составила символическую сборную России всех времен

Международная федерация хоккея (IIHF) составила символическую сборную России всех времен. В нее также вошли игроки сборной Советского Союза.
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Илон Маск опроверг информацию о своем участии в борьбе за OneWeb

Маск прокомментировал твитт одного из информационных агентств с сообщением о том, что ряд компаний, в том числе SpaceX, поборются за активы OneWeb, словами «Только не SpaceX».
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Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке.
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Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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