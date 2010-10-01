Ведомство обещает работать над этим круглосуточно. Из-за прорыва дамба была уничтожена полностью.

15 человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

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