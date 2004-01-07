Футбол
Metaratings15 лет кошмару сборной России в Португалии. Тогда мы проиграли 1:7
Сборная России под руководством Георгия Ярцева квалифицировалась на Евро-2004, но там раньше всех лишилась шансов на выход из группы, проиграв Испании и Португалии. Победа над греками в третьем туре уже ничего не решала. Тем не менее, Ярцев остался в команде на отборочный цикл к ЧМ-2006.
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Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
RT на русском 05:38
Единоборства
Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе
Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.
Sportbox.RU 00:34
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем
ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Политика
Путин объяснил неспособность Трампа улучшить отношения с РФ
«Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил в интервью Владимир Путин.
Пятый канал 08:18
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета вчера в 10:37
Общество
В США нашли рыбу, способную выжить без воды
В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
РИА Новости 11 октября в 18:17
Политика
Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.
Взгляд.ру 08:38
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Гаджеты
За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro
На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.
Дни24 04:20
Происшествия
Енот устроил погром в кафе в центре Москвы
Настоящий погром устроил незваный гость в одном из кафе на улице Шаболовка.
Московский Комсомолец 11 октября в 10:07
Здоровье
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.
РИА Новости 09:16
Технологии
Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON
The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.
Московский Комсомолец 07:20
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг
Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн
В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.
В городе R вчера в 15:41
Политика
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
РБК вчера в 16:13