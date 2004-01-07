Сборная России под руководством Георгия Ярцева квалифицировалась на Евро-2004, но там раньше всех лишилась шансов на выход из группы, проиграв Испании и Португалии. Победа над греками в третьем туре уже ничего не решала. Тем не менее, Ярцев остался в команде на отборочный цикл к ЧМ-2006.

15 лет кошмару сборной России в Португалии. Тогда мы проиграли 1:7

Единоборства Усик досрочно победил в дебютном бою в супертяжелом весе Бой был остановлен после седьмого раунда. Угол американца отказался от продолжения поединка. Для 32-летнего Усика это 17-я победа.

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Политика Путин объяснил неспособность Трампа улучшить отношения с РФ «Внутриполитическая повестка в США не позволяет действующему президенту предпринять шаги по кардинальному улучшению российско-американских отношений», — отметил в интервью Владимир Путин.

Технологии «Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.

Общество В США нашли рыбу, способную выжить без воды В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».

Здоровье Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.

Происшествия Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.

Политика Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

Происшествия Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.

Единоборства Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161 Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.

Гаджеты За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.

Происшествия Енот устроил погром в кафе в центре Москвы Настоящий погром устроил незваный гость в одном из кафе на улице Шаболовка.

Здоровье Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости» Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie.

Технологии Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Шоу-бизнес Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.

Армия и оружие Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.