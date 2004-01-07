Футбол
Metaratings15 лет кошмару сборной России в Португалии. Тогда мы проиграли 1:7
Сборная России под руководством Георгия Ярцева квалифицировалась на Евро-2004, но там раньше всех лишилась шансов на выход из группы, проиграв Испании и Португалии. Победа над греками в третьем туре уже ничего не решала. Тем не менее, Ярцев остался в команде на отборочный цикл к ЧМ-2006.
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ТАСС 12:09
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
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Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.
Газета.Ru 13:01
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Армия и оружие
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Вести.Ru 10:32
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ToDay News Ufa вчера в 16:33
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