Будьте в Плюсе

15% российских промышленных компаний существует в режиме зомби

К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в обзоре деловой активности российской промышленности («Ведомости» с ним ознакомились).
Ведомости
Доля компаний обрабатывающей промышленности, которые можно отнести к категории зомби, составляет около 15%.
Коммерсантъ
К категории зомби относят предприятия, у которых ежемесячно ухудшается финансовая состоятельность, падают объемы производства, снижается спрос и есть проблемы с занятостью.
Коммерсантъ
Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает, что на сегодняшний день важно восстановить спрос на продукцию промышленных предприятий.
ПРАЙМ

С чего всё началось

15% российских промышленных компаний существует в режиме зомби
По данным Росстата, за январь – май 2021 г. среди крупных и средних промышленных предприятий в добывающих отраслях функционировало почти 38,9% убыточных экономических агентов от их общей численности, в обрабатывающих их доля была ниже – на уровне 27,8%. В обрабатывающей промышленности доля компаний, которые находятся в предбанкротном состоянии, составляет примерно 15%.
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