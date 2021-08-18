По данным Росстата, за январь – май 2021 г. среди крупных и средних промышленных предприятий в добывающих отраслях функционировало почти 38,9% убыточных экономических агентов от их общей численности, в обрабатывающих их доля была ниже – на уровне 27,8%. В обрабатывающей промышленности доля компаний, которые находятся в предбанкротном состоянии, составляет примерно 15%.

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