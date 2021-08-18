Ведомости15% российских промышленных компаний существует в режиме зомбиРасчеты ВШЭ базируются на результатах опросов руководителей около 4000 крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Федерации, которые в ежемесячном режиме проводит Росстат.ВедомостиПо данным Росстата, среди крупных и средних обрабатывающих предприятий 27,8% находятся на грани банкротства.Бизнес.РуПо данным обзора, на 1 июня 2021 года долги 1400 фабрик и заводов обрабатывающего сектора составили 2,037 трлн рублей.Секрет фирмыДиректор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что сейчас важно восстановить спрос на продукцию промышленных предприятий.РидусЧитать далееСвернутьРидусРидусКапитал страныKadara.ruПодробнее о событииКаждый седьмой российский завод существует в режиме зомбиРидус17:3115% российских промышленных компаний существует в режиме зомбиВедомостивчера в 16:36На грани банкротства оказался каждый седьмой завод в РоссииКапитал странывчера в 01:50На грани банкротства оказалось каждое седьмое предприятие в РоссииБизнес.Рувчера в 11:00На грани банкротства оказалось каждое седьмое предприятие в РоссииСекрет фирмывчера в 05:04Передовики и зомбякиExpert.ruвчера в 16:18Показать ещёОценить9Поделиться