Будьте в Плюсе

15% российских промышленных компаний существует в режиме зомби

Расчеты ВШЭ базируются на результатах опросов руководителей около 4000 крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Федерации, которые в ежемесячном режиме проводит Росстат.
Ведомости
По данным Росстата, среди крупных и средних обрабатывающих предприятий 27,8% находятся на грани банкротства.
Бизнес.Ру
По данным обзора, на 1 июня 2021 года долги 1400 фабрик и заводов обрабатывающего сектора составили 2,037 трлн рублей.
Секрет фирмы
Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что сейчас важно восстановить спрос на продукцию промышленных предприятий.
Ридус

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Каждый седьмой российский завод существует в режиме зомби
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Передовики и зомбяки
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