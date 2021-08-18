Генштаб ВС Украины: cамолет, вылетевший в Кабул для эвакуации, застрял в Омане

Самолет украинского минобороны, вылетевший в Кабул для эвакуации граждан, застрял в Омане, так как ждет разрешения на взлет и безопасный вылет с территории Афганистана, сообщила пресс-служба Генштаба вооруженных сил Украины.