Еще одну пациентку, которая была заражена коронавирусной инфекцией, выписали из столичной больницы после полного выздоровления. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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В Москве 16-летняя девушка вылечилась от коронавируса. Об этом рассказала заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. По словам Раковой, девушку уже выписали из больницы.

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