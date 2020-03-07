Общество

Спорт день за днемСпорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
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Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков

КП - Санкт-Петербург15:05

Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России завели уголовное дело

Lenta.ru16:21

СМИ: дочь экс-вратаря Малафеева заподозрили в наркоторговле

Московский Комсомолец14:15

16-летней дочке Малафеева, попавшейся на продаже экстази, грозит до 15 лет тюрьмы

Sport24.ru14:18

16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле

Чемпионат14:35

Источник: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Спорт-Экспресс14:14

Появились подробности задержания дочери Вячеслава Малафеева

Online47.ru15:38
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Биатлон

Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
RT на русском 05:41
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Происшествия

В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине

В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
BFM.ru 13:04
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета 21:10
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК вчера в 12:34
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Lenta.ru 04:39
Космос

Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом Бенну

Дни24 вчера в 16:11
Общество

В Алтайском крае из-за непогоды начали перекрывать трассы

Толк 23:15
Общество

Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
РИА Новости 13:46
Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
RT на русском 13:17
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета вчера в 04:14
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
Общество

Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов

Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
РИА Новости 06:31
Хоккей

Омский «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе

Накануне в Уфе прошел четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» разгромил «Салават Юлаев».
Om1.ru 22:09
Биатлон

Биатлонисты из России стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место заняла сборная России по биатлону 7 марта.
Красная весна 21:43
Здоровье

Врач предупредил вегетарианцев о весеннем авитаминозе

Российские вегетарианцы и традиционалисты могут весной столкнуться с авитаминозом, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает 8 марта радио Sputnik.
Известия 21:10
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

Вести.Ru 17:20
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Единоборства

Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

Allboxing.ru вчера в 14:45
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

ПолитРоссия вчера в 07:41
Происшествия

Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом

Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.
РБК 14:37
Космос

Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань

Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
РИА Новости 19:29
Общество

Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
РИА Новости 20:14
Политика

Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Известия 20:44
Общество

Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
РИА Новости 05 марта в 18:35
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

ToDay News Ufa вчера в 14:12
Футбол

«Монако» проиграл «Ницце» в чемпионате Франции

"Монако" уступил "Ницце" в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости 16:14
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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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