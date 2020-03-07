Общество
Спорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
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Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков
КП - Санкт-Петербург15:05
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Биатлон
Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Музыка
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Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Аппарат OSIRIS-REx совершил самый низкий пролет над астероидом Бенну
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Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Политика
Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Салават Юлаев» в Уфе
Накануне в Уфе прошел четвертый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» разгромил «Салават Юлаев».
Биатлон
Биатлонисты из России стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира
Четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в чешском городе Нове-Место заняла сборная России по биатлону 7 марта.
Здоровье
Врач предупредил вегетарианцев о весеннем авитаминозе
Российские вегетарианцы и традиционалисты могут весной столкнуться с авитаминозом, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщает 8 марта радио Sputnik.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
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Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Происшествия
Власти Липецкой области сообщили подробности о заболевших коронавирусом
Трое человек, у которых обнаружили заражение коронавирусом в Липецкой области, прибыли из Италии в начале марта и добирались до области на личном автомобиле, рассказали РБК в Управлении здравоохранения области.
Космос
Ученые впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань
Российские ученые осенью 2020 года собираются впервые в мире провести операции по пересадке крысам костной ткани, полученной на биопринтере в космосе, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Общество
Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
Общество
Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Футбол
«Монако» проиграл «Ницце» в чемпионате Франции
"Монако" уступил "Ницце" в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.