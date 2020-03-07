В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.

Происшествия У жительницы Подмосковья выявили коронавирус По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Армия и оружие Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142 Британские истребители Typhoon взлетели в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter Королевских ВВС.

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