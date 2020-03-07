Общество
Спорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
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Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков
КП - Санкт-Петербург15:05
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Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Общество
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей
Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей.
Происшествия
У жительницы Подмосковья выявили коронавирус
По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Происшествия
В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса
Здание отеля обрушилось в городе Цюаньчжоу в китайской провинции Фуцзянь, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Армия и оружие
Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
Британские истребители Typhoon взлетели в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter Королевских ВВС.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
Онколог предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова
Кандидат медицинских наук Вадим Гутник рассказал об опасности лейкемии, которую диагностировали бизнесмену Олегу Тинькову.
Футбол
Артета: «Мхитарян мне всегда нравился»
Наука
Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда
Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.
Политика
В ДНР напомнили Зеленскому о тяжести последствий отказа от «Минска»
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если желаемые результаты по Донбассу не будут достигнуты через год, Киев выйдет из минских соглашений.
Общество
Победительница конкурса «Краса полиции» рассказала о службе
Интервью с победительницей конкурса «Краса полиции» в Курской области Ириной Ходыревской 7 марта опубликовал телеканал РЕН-ТВ.
Технологии
Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга
Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Биатлон
Логинов пропустит масс-старт Кубка мира в чешском Нове-Место
Александр Логинов сообщил «Матч ТВ», что не выступит в предстоящем масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство – апофеоз демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми
Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
Всех контактировавших с заболевшими из Липецка взяли под наблюдение
Под медицинское наблюдение взяты пять человек. контактировавших с заразившимися коронавирусом COVID-19 жителями Липецка.
Кино