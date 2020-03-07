Общество

Спорт день за днемСпорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
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Источник: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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