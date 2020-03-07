Общество

Спорт день за днемСпорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
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Источник: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

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Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков

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Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России завели уголовное дело

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Московский Комсомолецвчера в 14:15

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Sport24.ruвчера в 14:18

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Чемпионатвчера в 14:35

Несовершеннолетнюю дочь Вячеслава Малафеева заподозрили в торговле наркотиками

78.ru00:17
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Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Российская газета вчера в 21:10
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Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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