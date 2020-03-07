Общество
Спорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
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Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков
КП - Санкт-Петербург15:05
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