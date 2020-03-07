Общество

Спорт день за днемСпорт день за днем16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена. На данный момент Вячеслав Малафеев находится в Америке и воспитанием девочки в основном занимается бабушка.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков

КП - Санкт-Петербург15:05

Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России завели уголовное дело

Lenta.ru16:21

СМИ: дочь экс-вратаря Малафеева заподозрили в наркоторговле

Московский Комсомолец14:15

16-летней дочке Малафеева, попавшейся на продаже экстази, грозит до 15 лет тюрьмы

Sport24.ru14:18

16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле

Чемпионат14:35

Источник: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Спорт-Экспресс14:14

Появились подробности задержания дочери Вячеслава Малафеева

Online47.ru15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Энергетика

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Культура

В РПЦ назвали «омерзительной подделкой» клип Филиппа Киркорова

Митрополит Иларион был очень возмущен использованием в этом клипе образов из католических монастырей, а также прообраза на распятие и Богородицу.
ИнфоСМИ 14:22
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Ту-142 над Балтикой

Британские военные с близкого расстояния наблюдали за полетом российских противолодочных самолетов Ту-142.
Российская газета 20:28
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
Хоккей

«Авангард» сравнял счёт в серии с «Салаватом Юлаевым»

ГЛАС.RU 09:25
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Здоровье

Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.
РИА Новости 20:14
Музыка

Фрагмент песни Little Big для «Евровидения» появился в Youtube

Отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в этом году, появился на Youtube.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

РИА Новости 17:24
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс 20:00
Футбол

Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»

Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
NewInform 13:08
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ 11:05
Политика

В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Газета.Ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец 10:03
Фигурное катание

Брайан Орсер: Медведева упала духом, но не сдается

Радио Комсомольская правда 10:53
Игры

Дополнение Blood and Titanium к Phoenix Point превратит солдат в киборгов

Релиз Phoenix Point состоялся в декабре 2019 года. Руководителем проекта является глава студии Snapshot Games Джулиан Голлоп.
REGNUM вчера в 18:47
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 15:55
Биатлон

Российские биатлонисты финишировали четвертыми на этапе Кубка мира

Известия 20:08
Общество

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Рифей-Пермь 06:14
Наука

Половина песчаных пляжей мира исчезнет в ближайшие 80 лет

Южный Федеральный 04 марта в 19:42
Авто

В марте дилеры начнут ставить авто на учет

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в марте ставить авто на учет начнут крупные дилеры типа «РОЛЬФ» и «АВИЛОН».
Tvoe-avto.com вчера в 11:57
Кино

Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
RT на русском 11:00
Здоровье

Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
РБК вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru вчера в 04:38
Здоровье

Ученые рассказали, сколько яиц можно съедать без вреда здоровью

Специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета провели исследование, в ходе которого выяснили безопасное количество яиц, которое можно съедать в день, сообщает CNN.
Московский Комсомолец 06:56
Хоккей

В первой игре после аварии за «Рейнджерс» Шестёркин пропустил гол с нулевого угла

На момент написания новости хозяева ведут – 2:1. В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад, автором результативной передачи на которого стал российский форвард Павел Бучневич.
Чемпионат 20:00
Биатлон

В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова

Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
РЕН ТВ 11:06
Шоу-бизнес

Сергей Бурунов высмеял подарок Александра Петрова на день рождения

Сергей Бурунов 6 марта отпраздновал свое 43-летие. Его коллега Александр Петров преподнес актеру подарок, который именинник тут же высмеял.
Актуальные Новости 04:46
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное