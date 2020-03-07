Общество

Lenta.ruLenta.ru16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
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Дочь экс-вратаря сборной России по футболу Малафеева задержали при продаже наркотиков

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СМИ: дочь экс-вратаря Малафеева заподозрили в наркоторговле

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16-летнюю дочь Малафеева заподозрили в наркоторговле

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Источник: 16-летнюю дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

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Появились подробности задержания дочери Вячеслава Малафеева

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Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.
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Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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