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Lenta.ru16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
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