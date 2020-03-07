Общество

Lenta.ruLenta.ru16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
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Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
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