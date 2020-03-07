Общество
Lenta.ru16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
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В Москве более 500 человек получили больничные из-за коронавируса
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число заражённых в Москве не изменилось, зарегистрировано 6 случаев.
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У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
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Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
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На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
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Снова удивили: попугаи делают выбор, просчитывая вероятности
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Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
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Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки
Боевики нарушили режим прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки.
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В Китае около 70 человек оказались под завалами обрушившегося отеля
По предварительным данным, под завалами могли оказаться около 70 человек. Более 40 из них уже извлекли из-под обломков.
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Бывшего вокалиста Deep Purple не пустили в Россию
Бывшего вокалиста групп Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера не впустили в Россию на таможенном посту "Красная горка" на границе с Белоруссией в Смоленской области.
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Тегеран
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился с 7 марта временно приостановить пропуск через границу России иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для учебы, туризма, работы, а также следующих транзитом через Россию в другие страны.
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В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса.
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
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«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд Каира вынес "неоднозначное" решение по иску семей россиян, которые погибли при крушении самолета А321 осенью 2015 года, сообщает "Коммерсант".
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Лион. Дарья Касаткина проиграла в полуфинале
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В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Футбол
Дебютный гол Комличенко принёс «Динамо» победу над «Тамбовом» в РПЛ
Общество
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Брайан Орсер: Медведева упала духом, но не сдается
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В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
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Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью
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В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
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Шесть человек погибли в ДТП в Коми
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В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом
В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин с первых минут начнет матч 28-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".
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ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.