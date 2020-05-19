Коронавирус
РИА НовостиВ Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество
Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Представитель Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Как сообщает портал "360", представитель 33-летней российской певицы, актрисы кино и телевидения Полины Гагариной отказался подтвердить появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с супругом, 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым.
Московский Комсомолец вчера в 18:55
Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:50
Общество
Очередной вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск
По информации Минтранса РФ, до Владивостока летело 229 человек, до Новосибирска - 137, до Москвы (Шереметьево) - 42.
Интерфакс - Россия 01:10
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Наука
Робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна
Инженеры из Италии разработали робота, который поможет исследовать дно океанов и других водоемов.
iReactor 04:32
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество
Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится.
Live24 00:21
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»
Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
Религия
Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией
Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
Общество
В Сочи отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию на пляжах
Директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что в этом году на пляжах отдыхающим будут сообщать о необходимости соблюдать дистанцию.
Кубань 24 вчера в 10:50
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Происшествия
Закончено дело о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА
Главное управление по расследованию особо важных дел СКР закончило основные следственные действия по беспрецедентному для современной России делу о краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 13:49
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков
За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.
Ивтелерадио 05:22
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша
Российская актриса и певица Настасья Самбурская подала иск в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
iReactor вчера в 06:32
Недвижимость
В Татарстане снизилась цена на участки под ИЖС
В этом году Татарстан оказался в числе регионов с самой высокой стоимостью земли, Казань — в топ-20 городов по цене за сотку.
Inkazan 04:32