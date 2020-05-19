Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 921

Шоу-бизнес Представитель Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе Как сообщает портал "360", представитель 33-летней российской певицы, актрисы кино и телевидения Полины Гагариной отказался подтвердить появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с супругом, 42-летним фотографом Дмитрием Исхаковым. 82

Общество Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. 2,1K

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 730

Наука Робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна Инженеры из Италии разработали робота, который поможет исследовать дно океанов и других водоемов.

Экономика Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.

Общество Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится. 163

Общество Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М» Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия. 9

Религия Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями. 486

Общество В Сочи отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию на пляжах Директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что в этом году на пляжах отдыхающим будут сообщать о необходимости соблюдать дистанцию. 119

Общество В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева. 4

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1K

Происшествия Закончено дело о хищении алмазного сырья из АК АЛРОСА Главное управление по расследованию особо важных дел СКР закончило основные следственные действия по беспрецедентному для современной России делу о краже в особо крупном размере и незаконном обороте природных драгоценных камней (ч. 4 ст. 158 и ч. 2 ст. 191 УК РФ). 3

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 128

Общество В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 325