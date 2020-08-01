Общество
FlashNord161 случай заражения коронавирусом подтвердили в Петербурге за сутки
161 человека с коронавирусом выявили в Петербурге за прошедшие сутки. В Ленинградской области подтвердили 40 новых случаев. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
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В Петербурге небольшой прирост заболеваемости: за сутки зафиксирован 161 случай COVID-19
Фонтанка.Рувчера в 03:50
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Семью местного чиновника нашли мёртвой на турбазе Алтая
Сибдепо вчера в 03:14
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
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Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс
В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Режиссер Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Режиссер Дэвид Кэмерон устроил показ для своей съемочной группы, на котором показал три сцены из "Аватара 2" с готовыми визуальными эффектами от Weta Digital.
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ЦСКА и «Ротор» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и волгоградский "Ротор" объявили составы на товарищеский матч.
Газета.Ru 04:50
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Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
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В России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.
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В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
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Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
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«Зенит» поддержал лондонский «Арсенал», разбивший Кубок Англии
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на эпизод, случившийся после завершения финального матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» (2:1).
ProstoProSport вчера в 16:22
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего из автомата на набережной мужчину
«1 августа в 21:58 в полицию поступило сообщение о том, что под мостом ЗСД на Морской набережной трое неизвестных стреляют из автоматов», — заявили в ведомстве.
РБК 04:43
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Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты 30 июля в 08:30
Здоровье
Врач назвал ошибкой отказ от ношения маски в условиях пандемии
Главный кардиолог Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Бойцов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что отказ от ношения защитных масок в условиях пандемии коронавируса является ошибкой.
RT на русском 04:37
Игры
Игроки в Rainbow Six Siege помогли тиммейту спасти собаку
Игрок в Rainbow Six Siege рассказал, как тиммейты в матчмейкинге шутера помогли ему спасти собаку от смерти.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Политика
Экс-командующий ВДВ Шаманов предупредил обидчиков России
Экс-командующий ВДВ, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предупредил потенциальных врагов России, что десантники готовы выполнять приказы президента страны в любой точке мира.
Газета.Ru 03:39
Финансы
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
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Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM вчера в 14:24
Технологии
Nvidia планирует купить производителя чипов ARM за $32 миллиарда
Компания SoftBank купила ARM в 2016 году за 31 млрд долларов.
Экономика сегодня 04:33
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На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru вчера в 11:07
Шоу-бизнес
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Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
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Асхабадзе извинился перед фанатами «Факела» за плохое состояние воронежского стадиона
Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе после победы над тольяттинским «Акроном» в первом туре Футбольной национальной лиги извинился перед болельщиками за плохую подготовку домашнего стадиона.
RT на русском 03:54
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Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Политика
ВФБП подозревает Киев в причастности к крушению самолета МН17
Эксперты "Всемирного фонда безопасности полетов" (ВФБП) выдвинули свою теорию о причине трагедии малайзийского "Боинга" рейса MH17 в Донбассе.
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Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
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Автоспорт
Россиянин Смоляр выиграл первую в карьере гонку «Формулы-3»
Россиянин Александр Смоляр выиграл гонку среди автомобилей класса «Формула-3», которая проходила на трассе «Сильверстоун» в Великобритании.
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