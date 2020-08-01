161 человека с коронавирусом выявили в Петербурге за прошедшие сутки. В Ленинградской области подтвердили 40 новых случаев. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

161 случай заражения коронавирусом подтвердили в Петербурге за сутки

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