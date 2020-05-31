Общество
РИАМО165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье
Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
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Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru вчера в 11:12
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина на турнире в Минске
Поздним вечером 30 мая в Минске завершился турнир по смешанным единоборствам, в главном событии которого встречались Владимир Минеев и Артур Пронин.
Чемпионат 04:27
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Официальный представитель Microsoft заявил, что в компании проводят оценку работы «на регулярной основе, и это время от времени может приводить к распределению ресурсов».
Говорит Москва вчера в 11:37
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Энергетика
США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ
Народные новости 03:48
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Общество
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Спорт
Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе
Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе.
Известия 16:20
Экономика
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование
Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ 17:01
Политика
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Коммерсантъ 10:40
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ 18:05
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Автоспорт
Хэмилтон призвал коллег откликнуться на события в США
Льюис Хэмилтон, реагируя на тревожные события, происходящие в ряде городов США после гибели Джорджа Флойда, вызванной неправомерными действиями полиции, призвал гонщиков Формулы 1 выразить протест против проявлений расовой несправедливости.
F1news.ru 17:57
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 28 мая в 11:09
Общество
Московскую соборную мечеть откроют 1 июня
Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о симптомах коронавируса.
Российская газета 05:32
Политика
Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности»
Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах.
РБК 18:08
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Общество
В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Космос
Подписание контракта на разработку уборщика космического мусора ЕКА перенесли на сентябрь
Планы Европейского космического агентства по подписанию контракта на разработку аппарата Clearspace-1 по уборке космического мусора сдвинулись на осень из-за пандемии.
ТАСС вчера в 00:14
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело 12:12
Футбол
Санчо после гола призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо после гола в матче бундеслиги с "Падерборном" призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда в американском Миннеаполисе.
РИА Новости 13:49
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30