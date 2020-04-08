Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС. Пожар произошел на цокольном и первом этажах четырехэтажного административного здания, 50 человек эвакуированы и еще 18 спасены, сообщает главное управление МЧС по Москве.
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В больницах Москвы остаются 15 пострадавших при пожаре в доме престарелых

Интерфакс01:36

После пожара в московском доме престарелых госпитализировали 16 человек

РБК00:43

Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве разместят в учреждениях соцзащиты

Москва 24вчера в 17:33

Правоохранительные органы назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве

ТАСС02:18

Шестнадцать человек госпитализировали после пожара в частном пансионате в Москве

Вечерняя Москва00:23

Ракова: Пострадавшие при пожаре в частном доме престарелых разместятся в городских учреждениях соцзащиты

Агентство Москвавчера в 17:19

При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

РИА Новостивчера в 23:46
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Шоу-бизнес

Певец Николаев сообщил, что переболел пневмонией

Певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу.
РИА Новости 02:27
Общество

Путин объявил о повышенных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин объявил о том, что в течение трех месяцев медицинские работники, которые напрямую контактируют с людьми, зараженными коронавирусом и помогают в борьбе с пандемией, получат премии.
Радио Business FM Челябинск вчера в 08:42
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Здоровье

Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса

Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
Москва 24 вчера в 20:34
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Летидор вчера в 08:21
Общество

Беглов заявил о нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в больницах

Во время совещания президента с главами региона Александр Беглов заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в петербургских больницах.
Piter.tv 01:44
Происшествия

В Прикамье подозрение на коронавирус выявили еще у 15 пациентов

Всего на сегодняшний день в Пермском крае 32 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента проходят лечение в условиях стационара, 6 человек выздоровели.
Рифей-Пермь 02:00
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая

ToDay News Ufa вчера в 15:08
Происшествия

Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть

После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Вести.Ru 01:50
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Свердловская власть утвердила план спасения экономики от коронавируса

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли два законопроекта о поддержке пострадавших из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса малых и средних предприятий.
URA.Ru 02:51
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Автоспорт

Росс Браун рассказал, когда начнется сезон в «Формуле-1»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун все еще надеется на то, что нынешний сезон будет полноценным.
Спорт день за днем 01:41
Гаджеты

Представлен премиальный телевизор Huawei Vision Smart TV X65

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65.
Ридус вчера в 21:56
Игры

CD Projekt RED намерена выпустить Cyberpunk 2077 в срок

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский в ходе финансового отчёта прокомментировал ситуацию касательно разработки ролевой игры Cyberpunk 2077.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Происшествия

Омский чиновник незаконно получил пенсию в полмиллиона рублей

Оказалось, что глава поселения Андрей Губкин незаконно получал пенсию. Прежде с 1990 года мужчина работал в Орловской школе учителем.
РИА ОмскИнформ 00:52
Авто

Продажи нового Kia Seltos превзошли ожидания производителя

Движок 07 апреля в 08:32
Общество

Коронавирус выявлен в 13 населённых пунктах Тульской области

Тула, 8 апреля 2020, 23:44 — REGNUM Случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 13 населённых пунктах Тульской области.
REGNUM вчера в 16:44
Происшествия

В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом

В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 02:52
Общество

Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

На лечении в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные специалисты, находятся десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:45
Наука

Интеллект спасает птиц от вымирания

НИА-Новосибирск вчера в 00:32
Технологии

Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC

Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
3DNews вчера в 09:33
Футбол

Роналду показал тренировку с Джорджиной во дворе своего дома

Metaratings вчера в 08:30
Армия и оружие

США: Россия лишила Украину половины ВВС

В Киеве не любят об этом вспоминать, но в тот год, кроме флота, сильно пострадали ВВС страны, заявили в США.
Утро.ru 00:45
Пожар в доме престарелых «Третий возраст» в МосквеБольше новостей по теме
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