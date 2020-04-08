В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС. Пожар произошел на цокольном и первом этажах четырехэтажного административного здания, 50 человек эвакуированы и еще 18 спасены, сообщает главное управление МЧС по Москве.

Шоу-бизнес Певец Николаев сообщил, что переболел пневмонией Певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу.

Общество Путин объявил о повышенных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин объявил о том, что в течение трех месяцев медицинские работники, которые напрямую контактируют с людьми, зараженными коронавирусом и помогают в борьбе с пандемией, получат премии.

Здоровье Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Происшествия В Прикамье подозрение на коронавирус выявили еще у 15 пациентов Всего на сегодняшний день в Пермском крае 32 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента проходят лечение в условиях стационара, 6 человек выздоровели.

Происшествия Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Экономика Свердловская власть утвердила план спасения экономики от коронавируса Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли два законопроекта о поддержке пострадавших из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса малых и средних предприятий.

Общество Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.

Игры CD Projekt RED намерена выпустить Cyberpunk 2077 в срок Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский в ходе финансового отчёта прокомментировал ситуацию касательно разработки ролевой игры Cyberpunk 2077.

Происшествия Омский чиновник незаконно получил пенсию в полмиллиона рублей Оказалось, что глава поселения Андрей Губкин незаконно получал пенсию. Прежде с 1990 года мужчина работал в Орловской школе учителем.