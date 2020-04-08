Происшествия
ВедомостиВ Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС. Пожар произошел на цокольном и первом этажах четырехэтажного административного здания, 50 человек эвакуированы и еще 18 спасены, сообщает главное управление МЧС по Москве.
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Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве разместят в учреждениях соцзащиты
Москва 24вчера в 17:33
Шестнадцать человек госпитализировали после пожара в частном пансионате в Москве
Вечерняя Москва00:23
Ракова: Пострадавшие при пожаре в частном доме престарелых разместятся в городских учреждениях соцзащиты
Агентство Москвавчера в 17:19
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Шоу-бизнес
Певец Николаев сообщил, что переболел пневмонией
Певец Игорь Николаев сообщил, что выздоровел после перенесенной пневмонии и поблагодарил коллектив врачей больницы в Коммунарке за их работу.
Общество
Путин объявил о повышенных выплатах медикам за борьбу с коронавирусом
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Здоровье
Вирусологи РФ предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса
Ученые ранее изучили результаты томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess и обнаружили поражения легких у переболевших COVID-19 без симптомов.
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Шоу-бизнес
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Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Общество
Беглов заявил о нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в больницах
Во время совещания президента с главами региона Александр Беглов заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в петербургских больницах.
Происшествия
В Прикамье подозрение на коронавирус выявили еще у 15 пациентов
Всего на сегодняшний день в Пермском крае 32 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента проходят лечение в условиях стационара, 6 человек выздоровели.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 нацелен на рынок Китая
Происшествия
Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть
После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Экономика
Свердловская власть утвердила план спасения экономики от коронавируса
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли два законопроекта о поддержке пострадавших из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса малых и средних предприятий.
Здоровье
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Общество
Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе
По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Автоспорт
Росс Браун рассказал, когда начнется сезон в «Формуле-1»
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун все еще надеется на то, что нынешний сезон будет полноценным.
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Представлен премиальный телевизор Huawei Vision Smart TV X65
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65.
Игры
CD Projekt RED намерена выпустить Cyberpunk 2077 в срок
Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский в ходе финансового отчёта прокомментировал ситуацию касательно разработки ролевой игры Cyberpunk 2077.
Происшествия
Омский чиновник незаконно получил пенсию в полмиллиона рублей
Оказалось, что глава поселения Андрей Губкин незаконно получал пенсию. Прежде с 1990 года мужчина работал в Орловской школе учителем.
Авто
Продажи нового Kia Seltos превзошли ожидания производителя
Общество
Коронавирус выявлен в 13 населённых пунктах Тульской области
Тула, 8 апреля 2020, 23:44 — REGNUM Случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 13 населённых пунктах Тульской области.
Происшествия
В российском регионе резко выросло число зараженных коронавирусом
В Брянской области, где произошло массовое заражение коронавирусом в религиозной общине, резко выросло число пациентов с коронавирусом.
Общество
Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо
На лечении в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо, где работают российские военные специалисты, находятся десять пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Интеллект спасает птиц от вымирания
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Вышел браузер Chrome 81 с начальной поддержкой стандарта Web NFC
Новый стандарт Web NFC, добавленный в Chrome, позволит веб-сайтам взаимодействовать с метками NFC напрямую, без установки специальных приложений на телефоны.
Футбол
Роналду показал тренировку с Джорджиной во дворе своего дома
Армия и оружие
США: Россия лишила Украину половины ВВС
В Киеве не любят об этом вспоминать, но в тот год, кроме флота, сильно пострадали ВВС страны, заявили в США.