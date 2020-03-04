Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Во Владимирской области один человек погиб и еще 16 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Mercedes.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Во Владимирской области госпитализировали четырех пострадавших в ДТП

РИА Новости01:25

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфаксвчера в 22:58

Число пострадавших в крупном ДТП под Владимиром возросло

Вести.Ruвчера в 23:04

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 16 человек

РБКвчера в 23:51

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

ТАССвчера в 22:32

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русскомвчера в 23:54

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром увеличилось до 16

Газета.Ruвчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Культура

Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем

Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
НТВ вчера в 07:47
Армия и оружие

Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии России

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о новом гиперзвуковом оружии РФ и его роли в поддержании стратегического баланса в мире.
iReactor 01:44
Общество

В Якутске предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.
РИА Новости 01:48
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК 29 февраля в 10:43
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Кино

В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
ToDay News Ufa вчера в 11:10
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Общество

Минюсту предложили прекратить наказывать проституток в России

Ранее сообщалось, что Минюст пересмотрит новые штрафы для водителей, так проект нового Кодекса об административных правонарушениях не отвечает запросам общества.
URA.Ru вчера в 20:24
Происшествия

СК России возбудил уголовное дело в отношении прокуратуры Украины

Решение о заведении дела было принято в связи с уголовным преследованием следователей из России.
ГЛАС.RU 01:38
Общество

Минтруд предложил назначать пенсии по инвалидности автоматически

Ведомство подготовило законопроект об автоматическом начислении пенсий после получения соответствующего статуса.
Оka.fm вчера в 05:00
Общество

Число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек

К утру 2 марта число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек — 42 новых случая зарегистрировали в Китае, сообщает South China Morning Post.
Дождь 00:55
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 29 февраля в 12:37
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Экономика

«Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов

Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.
ТАСС 01:25
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК 29 февраля в 12:33
Политика

Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
ФАН вчера в 10:13
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость.
Вести.Ru вчера в 04:36
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Общество

Глава минфина Ульяновской области меняет место работы

О кадровом назначении стало известно сегодня, 2 марта, во время рабочей поездки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Радищевский район, где обсуждались вопросы повышения качества медицинской помощи в регионе.
REGNUM 01:39
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 28 февраля в 13:28
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Здоровье

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
ФАН вчера в 01:54
Главное