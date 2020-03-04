Во Владимирской области один человек погиб и еще 16 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузового автомобиля Mercedes.

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Армия и оружие Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии России Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о новом гиперзвуковом оружии РФ и его роли в поддержании стратегического баланса в мире.

Общество В Якутске предложили ввести налог на собак Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельце собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами.

Общество Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.

Общество Минюсту предложили прекратить наказывать проституток в России Ранее сообщалось, что Минюст пересмотрит новые штрафы для водителей, так проект нового Кодекса об административных правонарушениях не отвечает запросам общества.

Общество Число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек К утру 2 марта число погибших от коронавируса в мире превысило три тысячи человек — 42 новых случая зарегистрировали в Китае, сообщает South China Morning Post.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Экономика «Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Здоровье Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.

Политика Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.

Общество Глава минфина Ульяновской области меняет место работы О кадровом назначении стало известно сегодня, 2 марта, во время рабочей поездки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Радищевский район, где обсуждались вопросы повышения качества медицинской помощи в регионе.

Политика Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США Бывший мэр Саут-Бенда и участник праймериз Демократической партии Пит Буттиджич вышел из гонки за пост президента США, сообщил его представитель телеканалу CNN.