Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, микроавтобус со строителями направлялся из Москвы в Нижний Новогород, всего в нем было 17 человек. Пострадали 15 пассажиров и водитель, один пассажир погиб на месте аварии. Водитель грузового автомобиля не пострадал.
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Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русскомвчера в 23:54

В УМВД назвали возможного виновника ДТП с микроавтобусом под Владимиром с 16 пострадавшими

ТАСС01:12

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

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Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 16 человек

РБКвчера в 23:51

Число пострадавших в крупном ДТП под Владимиром возросло

Вести.Ruвчера в 23:04

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром увеличилось до 16

Газета.Ruвчера в 22:59
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Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
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У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве.
РИА Новости 03:09
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

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RT на русском 02:37
Общество

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Газета.Ru 02:58
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40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ вчера в 05:26
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
RT на русском 02:27
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Коммерсантъ 01:36
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

РИА Новости 01:51
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 19:05
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
Политика

Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

Бывший мэр американского города Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демпартии.
Известия вчера в 19:35
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости 29 февраля в 05:27
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму РФ в 2021 году

Ещё одним сценарием думских выборов может стать вариант, при котором списки «Единой России» возглавит президент России Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
REGNUM 00:46
Происшествия

СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Российская газета 02:00
Происшествия

СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
ТАСС вчера в 15:30
Армия и оружие

Сингапур получит первую партию истребителей F-35B к 2026 году

Сингапур получит первую партию американских истребителей F-35B к 2026 году.
ТАСС 02:47
Экономика

Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото

В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс».
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Происшествия

В Екатеринбурге расстреляли экс-директора овощебазы

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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Кино

Вручены призы 70-го Берлинского фестиваля

Коммерсантъ вчера в 17:52
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В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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Лазарев устроил скандал на телешоу из-за несправедливого судейства

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Российский таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси отвез пассажиров из Москвы в Подмосковье, высадил и уехал с их ребенком.
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Сеть магазинов «Красный куб» уйдет с рынка

Сеть магазинов подарков "Красный куб" решила прекратить работу в России и уведомила об этом партнеров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании.
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