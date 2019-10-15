Общество

Республиканская Телевизионная СетьРеспубликанская Телевизионная Сеть16 октября станет в Абакане Днем траура

14 октября 2019 года трагически погиб глава города Абакана Николай Булакин. По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в столице Хакасии будет объявлен траур.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП

РБК03:08

В Абакане 16 октября объявили днем траура из-за гибели мэра

РИА Новости00:28

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в ДТП

ТАССвчера в 23:55

В Абакане объявили траур после гибели мэра в ДТП

RT на русском00:14

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии

Газета.Ru00:11

ВРИО главы Абакана Владимир Жуковский обратился к горожанам

Хакасия02:19

16 октября станет в Абакане Днем траура

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Газета.Ru вчера в 16:27
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Технологии

Домашние аккумуляторные батареи Tesla Powerwall придут в Японию

Компания Tesla начнет установку своих бытовых аккумуляторных батарей Powerwall в Японии следующей весной.
iXBT.com 05:32
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru 05:07
Финансы

Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках

В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
РБК 06:08
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности преступников в масках

Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и квалифицировалась на Евро-2020

Сборная Украины смогла одержать победу над действующим чемпионом Европы Португалией в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru вчера в 16:37
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России во время визита Путина

Саудовский оркестр, исполнивший российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Известия 06:34
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчный пузырь в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Политика

Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Происшествия

Из галереи Сан-Франциско за 32 секунды украли гравюру Сальвадора Дали

РБК 06:32
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Происшествия

Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба

На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Культура

Кириллу Серебренникову вручили французский Орден искусств и литературы

ТАСС вчера в 14:01
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия

У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты

Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.
Lenta.ru 04:45
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня вчера в 02:54
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество

В России вынесли первый штраф за фейковые новости

Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
РИА Новости 06:27
ещё по теме
Николай Генрихович Булакин
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, глава города Абакана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное