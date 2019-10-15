Общество
Республиканская Телевизионная Сеть16 октября станет в Абакане Днем траура
14 октября 2019 года трагически погиб глава города Абакана Николай Булакин. По постановлению городской администрации 16 октября 2019 года, в день прощания, в столице Хакасии будет объявлен траур.
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Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Российская газета 03:52
Технологии
Домашние аккумуляторные батареи Tesla Powerwall придут в Японию
Компания Tesla начнет установку своих бытовых аккумуляторных батарей Powerwall в Японии следующей весной.
iXBT.com 05:32
Финансы
Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках
В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень.
РБК 06:08
Происшествия
В СКР научились устанавливать личности преступников в масках
Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и квалифицировалась на Евро-2020
Сборная Украины смогла одержать победу над действующим чемпионом Европы Португалией в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru вчера в 16:37
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Политика
Саудовский оркестр исковеркал гимн России во время визита Путина
Саудовский оркестр, исполнивший российский гимн во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Известия 06:34
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Российская газета 05:11
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 01:09
Футбол
Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53
Общество
Шойгу простился с космонавтом Леоновым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
Происшествия
У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты
Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.
Lenta.ru 04:45
Авто
На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Автоновости дня вчера в 02:54
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Статья об ответственности за публикацию фейковых новостей появилась в КоАП России в марте, ранее о присуждении СМИ штрафа по ней не сообщалось.
РИА Новости 06:27