Здоровье

Kursk.comKursk.comЧисло больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек. Об этом в среду, 3 июня сообщил оперштаб. За сутки коронавирус подтвержден еще у 81 человека.
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В Алтайском крае больше двух тысяч заразившихся коронавирусом

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Теперь больше 2 тысяч. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек

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+81 за сутки. Число инфицированных коронавирусом на Алтае превысило 2000

Алтайская правда00:57
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Курс евро и доллара продолжает снижение

Установленный Центробанком на среду официальный курс евро к рублю снизился на 85,94 копейки.
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Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
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Ушел из жизни первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков

Ушел из жизни Александр Владимирович Грищенков, первый заместитель Министра финансов Республики Карелия.
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