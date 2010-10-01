Здоровье
Kursk.comЧисло больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек. Об этом в среду, 3 июня сообщил оперштаб. За сутки коронавирус подтвержден еще у 81 человека.
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Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
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Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона
Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.
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Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
По сюжету пара геев в России будущего усыновляет мальчика из детского дома.
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Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РИА Новости вчера в 20:04
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
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Армия и оружие
Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского «исчезновением», посчитав эти действия незаконными.
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Общество
В России число жертв коронавируса превысило 5 тыс. человек
За последние сутки в России скончались 182 человека с подтвержденным COVID-19, из них 71 в Москве, сообщает оперштаб.
Плюс один +1 вчера в 04:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от Covid-19
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 01:39
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Энергетика
«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
«Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы.
РБК 04:08
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Армия и оружие
Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»
Предприятие "Роскосмоса" Центр Хруничева и Минобороны России подписали контракт на серийное производство ракет "Ангара-А5", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Территория новостей вчера в 07:48
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Происшествия
Режим ЧС введен в Норильске из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ
Власти Норильска ввели режим ЧС из-за разлива 21 тыс. тонн дизельного топлива в результате ДТП на территории ТЭЦ.
iReactor 01 июня в 09:05
Финансы
Курс евро и доллара продолжает снижение
Установленный Центробанком на среду официальный курс евро к рублю снизился на 85,94 копейки.
Петрозаводск говорит вчера в 07:00
Происшествия
В Хакасии полицейский сбил на дороге двух девочек
В селе Райково Усть-Абаканского района Хакасии полицейский на личной машине сбил внезапно выбежавших на дорогу двух маленьких девочек.
Интерфакс 03:25
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 01 июня в 12:00
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Общество
Умер еще один заболевший коронавирусом свердловчанин
Число летальных случаев среди коронавирусных больных в Свердловской области достигло 27, сообщил в воскресенье, 31 мая оперативный штаб региона.
Kursk.com 31 мая в 06:11
Политика
Китай поддержал стратегию России в области ядерного сдерживания
Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
Известия 04:20
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Общество
Ушел из жизни первый замминистра финансов Карелии Александр Грищенков
Ушел из жизни Александр Владимирович Грищенков, первый заместитель Министра финансов Республики Карелия.
ГТРК Карелия 04:02