Здоровье
Катунь 2416 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае
Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали. Всего по данным Оперативного штаба Алтайского края на 31 мая выздоровело 775 человек.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 2000 зараженных: ситуация с коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня
Московский Комсомолец01:06
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02
Игры
Dead Cells для Android оказалась почти вдвое дешевле iOS-версии
Dead Cells вышла 7 августа 2018 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а в августе 2019-го добралась до гаджетов под управлением iOS.
3DNews 02:30
Экономика
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Гаджеты
HP выпустила игровые ноутбуки OMEN 15 с процессором AMD
HP обновила свой игровой ноутбук OMEN 15 с новым дизайном и новыми спецификациями на 2020 год.
ITZine.ru 00:51
Наука
Внутри нейтронных звезд нашли аномальную материю
Известно, что внутри нейтронных звезд материя коллапсирует в чрезвычайно плотное вещество, так что нейтроны и протоны образуют по сути гигантское атомное ядро.
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма
Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
Известия вчера в 21:38
Игры
Resident Evil 4 Remake: дата релиза на ПК и PS4, новости, системные требования
По сведениям издания Video Games Chronicle, творец франшизы Синдзи Миками хоть и не принимает участия в разработке, но одобряет перевыпуск Resident Evil 4. Будет ли Resident Evil 4 Remake в этом году или нет – узнавали специалисты Login Casino.
LoginCasino.com 01 июня в 09:38
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Музыка
Группа Little Big получила премию за самый трэшовый клип
Клип российской группы Little Big стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards (BMVA).
Вести.Ru 01 июня в 07:05
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Футбол
Интервью-огонь Семина, новый контракт Семака, Малафеев ответил Дзюбе
«Зенит» продлил контракт Семака: схема — «два плюс один», задача — вторая звезда Главное о подписании нового соглашения чемпиона с тренером.
Спорт-Экспресс 01 июня в 15:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Борисов отреагировал на предложение Юлии Барановской
Как только стали говорить, что она встречается с Борисовым, она решила поддержать этот слух и пошутила, обратившись к Дмитрию с вопросом об их возможном бракосочетании.
RuNews24.ru вчера в 06:05
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
Гаджеты
Накануне анонса в сети показали телевизор Nokia Smart TV
Anonsens вчера в 16:33
Политика
Пушков оценил предложение Киева пересмотреть Будапештский меморандум
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу украинского вице-премьера Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в «будапештском формате» без участия РФ.
Аргументы и Факты вчера в 23:54
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 1 тыс
Прежде всего, за последние несколько дней почти одновременно появились два новых очага: "Великолукский мясокомбинат" и Моринский психоневрологический интернат.
ТАСС 01:52
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
Гаджеты
Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com вчера в 14:40
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки.
РБК 01:00