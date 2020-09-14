Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

В следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут принять участие 16 политических партий, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 14 сентября.В источнике
Элла Памфиловаполитик
Уже сегодня мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих выборах в Госдуму 8 созыва. 13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число вырастает до 16 политических партий.
Подробнее о событии
РБК

Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

РБК07:37
Коммерсантъ

Три новые партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Коммерсантъ06:45
РИА Новости

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 16 партий

РИА Новости05:47
ТАСС

В выборах в Госдуму в 2021 году 16 партий смогут участвовать без сбора подписей

ТАСС06:07
Интерфакс

Еще три партии смогут не собирать подписи на выборах в Госдуму

Интерфакс05:58
Российская газета

Памфилова: 16 партий смогут идти на выборы в Госдуму без сбора подписей

Российская газета06:33
Известия

На выборах в Госдуму 16 партий смогут участвовать без сбора подписей

Известия05:33

Союз архитекторов ответил на обвинения в желании снести Мавзолей

Объявленный Союзом архитекторов России (СА) конкурс на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Ленина на Красной площади представляет собой попытку обсудить возможные варианты использования здания в будущем.
РБК07:44

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:45
781

В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском09:18
316

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
73

Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной брата аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов.
Газета.Ru08:39
6