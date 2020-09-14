16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей
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В следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут принять участие 16 политических партий, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 14 сентября.В источнике
Уже сегодня мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих выборах в Госдуму 8 созыва. 13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число вырастает до 16 политических партий.
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