«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Рома" не сумели провести первый матч 1/8 финала до паузы, связанной с пандемией коронавируса, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.