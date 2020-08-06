"Севилья" и "Рома" не сумели провести первый матч 1/8 финала до паузы, связанной с пандемией коронавируса, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.
Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Ранее позиции курдов у Айн-Исса турецкие военные обстреливали 2 августа, а 29 июля турецкая армия и протурецкие группировки сирийской оппозиции обстреляли позиции СДС в районе поселка Абу Расейн на севере провинции Хасака.
Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.