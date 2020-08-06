Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Известия
Известия

16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте

По делу о взрыве в Бейруте задержаны 16 сотрудников порта. Об этом 6 августа сообщил представитель военного суда Фади Акики.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

AFP: в Бейруте задержали 16 чиновников администрации порта

ТАСС16:07
Комсомольская правда

Задержаны 16 сотрудников порта по делу о взрыве в Бейруте

Комсомольская правда15:25
Интерфакс

Задержаны 16 сотрудников порта Бейрута

Интерфакс15:26
Газета.Ru

В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 чиновников

Газета.Ru15:08
Известия

16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте

Известия14:58
РИА Новости

После взрыва в Бейруте задержали 16 человек

РИА Новости14:58
Lenta.ru

В Бейруте по делу о взрыве арестовали сотрудников порта

Lenta.ru15:14

«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Рома" не сумели провести первый матч 1/8 финала до паузы, связанной с пандемией коронавируса, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.
«Севилья» обыграла «Рому» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
РИА Новости15:05

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
84

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
66

Турецкий беспилотник атаковал позиции курдов на северо-востоке Сирии

Ранее позиции курдов у Айн-Исса турецкие военные обстреливали 2 августа, а 29 июля турецкая армия и протурецкие группировки сирийской оппозиции обстреляли позиции СДС в районе поселка Абу Расейн на севере провинции Хасака.
ИА Красная Весна09:16

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
400

Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.com11:06
12