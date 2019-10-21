Футбол
Газета.Ru17-летний игрок «Рубина» переведен из реанимации в палату
17-летний игрок казанского "Рубина" Вячеслав Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения. Об этом в Twitter-аккаунте сообщила пресс-служба клуба.
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Здоровье
Названы продукты, которые снимут воспаление поджелудочной железы
Для приготовления полезного сока понадобятся ¼ свеклы, 1 морковь, 5 столовых ложек сока лимона, 1 стакан воды.
Московский Комсомолец 00:49
Происшествия
В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей
Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Армия и оружие
В Алеппо студенты вышли на митинг против присутствия в Сирии войск США
Митинг против присутствия военных США в Сирии собрал более 2 тыс. студентов и преподавателей Алеппского университета.
Известия вчера в 23:57
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Армия и оружие
Индия начала разработку гиперзвукового оружия
Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения, сообщили местные СМИ.
Взгляд.ру 05:05
Армия и оружие
Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД
США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Газета.Ru 04:26
Политика
В порт Одессы прибыли американские катера Island
Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
RuNews24.ru 04:55
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.
Интерфакс вчера в 12:20
Авто
Mitsubishi Pajero покинет Россию
Внедорожник Mitsubishi Pajero четвёртого поколения уйдёт с российского рынка до конца 2019 года. Об этом пишет «Российская газета».
Журнал Авто.ру 18 октября в 06:59
Происшествия
Чеченский мотоциклист избил журналиста в Крыму
По данным источника, группа чеченских мотоциклистов, как правило, собирается в центре пешеходной зоны, вооружена резиновыми дубинками и ведет себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания.
Lenta.ru 05:01
Футбол
Чешская бригада арбитров рассудит ЦСКА и «Ференцварош» в Лиге Европы
Назначены судьи на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и венгерским "Ференнцварошем", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Bobsoccer 05:39
Происшествия
Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная»
Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.
Российская газета 05:45
Политика
Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров
Все курды в Сирии должны быть вписаны в сирийскую конституцию, чтобы с территории САР не исходила угроза Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.
Интерфакс 04:15
Происшествия
Есть погибшие. Под Челябинском столкнулись два мусоровоза
ГТРК Южный Урал 05:38
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
В США захотели наказать Россию за решение Трампа
После решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии курдское население оказалось под угрозой этнической чистки.
Lenta.ru 04:10
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Происшествия
Жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы
Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы.
ТАСС 04:06
Общество
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж появился на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:37
Политика
Зеленский похвалил Японию за антироссийские санкции
Журналистская правда 05:15