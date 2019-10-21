17-летний игрок казанского "Рубина" Вячеслав Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения. Об этом в Twitter-аккаунте сообщила пресс-служба клуба.

17-летний игрок «Рубина» переведен из реанимации в палату

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