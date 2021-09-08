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173 человека эвакуировали после взрыва газа в доме в Ногинске

173 человека эвакуировали из девятиэтажки в Ногинске, где произошел взрыв газа. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Напомним, в Ногинске ранним утром 8 сентября произошло обрушение в подъезде жилого дома, который находится на улице 28 Июня.В источнике

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РИА Новости01:58
Хронология взрывов бытового газа в жилых домах в России
ТАСС04:41
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Эхо Москвы00:31
Более 460 специалистов задействованы на месте происшествия в Ногинске
РИАМО11:45
Несколько человек могут находиться под завалами после взрыва газа в Ногинске
Телеканал 360°01:30
Трех человек извлекли живыми из-под завалов многоэтажки в Подмосковье
Интерфакс00:50
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