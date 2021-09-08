173 человека эвакуировали из девятиэтажки в Ногинске, где произошел взрыв газа. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Напомним, в Ногинске ранним утром 8 сентября произошло обрушение в подъезде жилого дома, который находится на улице 28 Июня.В источнике
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.