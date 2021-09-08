173 человека эвакуировали из девятиэтажки в Ногинске, где произошел взрыв газа. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Напомним, в Ногинске ранним утром 8 сентября произошло обрушение в подъезде жилого дома, который находится на улице 28 Июня.

Первый канал Первый канал МИР 24 ТВ Центр Life.ru Пятый канал Городовой Smotrim.ru Коммерсантъ НТВ РИА Новости Piter.tv ТК Звезда Комсомольская правда РБК Телеканал 360° Дума ТВ Вечерняя Москва Дождь Эхо Москвы Известия URA.Ru RT на русском Радио 1 ГлагоL НТВ Телеканал 360° Росбалт РЕН ТВ Pro Город Пермь Интерфакс Life.ru Интересная Россия Невские Новости Российская газета Мослента ФАН