Коронавирус
REGNUMОт коронавируса за сутки умерли 18 жителей России
За сутки полностью выздоровели 97 человек, подтверждено новых случаев заражения — 1786. Всего в России зафиксировано 94 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Подтверждено 11 917 случаев, выздоровели 795 человек.
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Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Энергетика
Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Общество
В Башкирии нарушителей самоизоляции начнут штрафовать с 10 апреля
С 10 апреля в Башкортостане по поручению Радия Хабирова начнут усиленно привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает самоизоляцию.
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Общество
Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России
Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Общество
ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу
Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
Общество
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса
Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Общество
Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»
Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Авто
Назвали Всемирный автомобиль 2020 года
Премия «Дизайн года» досталась японской Mazda 3. Porsche Taycan стал лучшим среди спортивных автомобилей и победителем в категории «Люкс».
Политика
В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций
Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Минводы самолёт подал сигнал тревоги
Вылетевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский самолёт Boeing 737 подал сигнал тревоги.
Общество
Минпром проверяет сведения об угрозах увольнений на мебельной фабрике
В пресс-службе минпрома сообщили «Четвертой Власти», что чиновники проверяет, правда ли работников склоняли к подписанию невыгодного дополнительного соглашения к трудовому договору.
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Игры
Dead Island 2 выйдет на консолях текущего и следующего поколений
Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
Энергетика
Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%
Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).