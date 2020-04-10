За сутки полностью выздоровели 97 человек, подтверждено новых случаев заражения — 1786. Всего в России зафиксировано 94 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Подтверждено 11 917 случаев, выздоровели 795 человек.

От коронавируса за сутки умерли 18 жителей России

Энергетика Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.

Общество В Башкирии нарушителей самоизоляции начнут штрафовать с 10 апреля С 10 апреля в Башкортостане по поручению Радия Хабирова начнут усиленно привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает самоизоляцию.

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Общество Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.

Общество ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

Общество Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать» Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.

Авто Назвали Всемирный автомобиль 2020 года Премия «Дизайн года» досталась японской Mazda 3. Porsche Taycan стал лучшим среди спортивных автомобилей и победителем в категории «Люкс».

Политика В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.

Шоу-бизнес Марина Кравец впервые стала мамой Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.

Общество Владимир Путин обратился к главам регионов России Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Общество Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.