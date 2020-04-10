Коронавирус

REGNUMREGNUMОт коронавируса за сутки умерли 18 жителей России

За сутки полностью выздоровели 97 человек, подтверждено новых случаев заражения — 1786. Всего в России зафиксировано 94 летальных исхода пациентов с коронавирусом. Подтверждено 11 917 случаев, выздоровели 795 человек.
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От коронавируса за сутки умерли 18 жителей России

REGNUM03:55

За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом

Новая газета03:46

1786 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за сутки

Pravda.Ru03:42

Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917

Газета.Ru03:42

Статистика по коронавирусу в России и мире на 10 апреля: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:40

В России за сутки зафиксировали 1786 новых случаев коронавируса

Московский Комсомолец03:33

1786 новых случаев коронавируса в России за последние сутки — в 57 регионах

Эхо Москвы03:28
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Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
РБК 09:11
Энергетика

Мексика отвергла план ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Как заявила глава минэнерго страны Росио Нале, Мексика готова сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два месяца.
Москва 24 вчера в 23:42
Общество

В Башкирии нарушителей самоизоляции начнут штрафовать с 10 апреля

С 10 апреля в Башкортостане по поручению Радия Хабирова начнут усиленно привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает самоизоляцию.
Панорама (Благовещенск) 07:22
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Общество

Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

Lenta.ru 08:44
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Минэкономразвития Республики Дагестан 02:54
Общество

Скворцова предсказала срок пика эпидемии коронавируса в России

Как отметила Скворцова, снижение статистики заболеваемости коронавирусом займет такой же период, как и рост числа заболевших за сутки.
Что происходит 06:50
Общество

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
РИА Новости 08:54
Общество

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса.
Агентство Москва вчера в 10:04
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Хоккей

Малкин о пандемии коронавируса в США: трупы складывают друг на друга

РИА Новости 03:21
Общество

Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»

Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
REGNUM 09:27
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Здоровье

В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Авто

Назвали Всемирный автомобиль 2020 года

Премия «Дизайн года» досталась японской Mazda 3. Porsche Taycan стал лучшим среди спортивных автомобилей и победителем в категории «Люкс».
Car.ru 08 апреля в 23:28
Политика

В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти

Американский президент Дональд Трамп проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом по нефтяной сделке, сообщили в Белом доме.
RT на русском вчера в 18:09
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 08 апреля в 09:07
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

Губернатор Красноярского края расширил список работающих организаций

Губернатор Красноярского края Александр Усс расширил список предприятий и организаций, которым будет разрешено работать на территории региона уже с субботы, 11 апреля.
Городские новости. Красноярск 07:40
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Минводы самолёт подал сигнал тревоги

Вылетевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский самолёт Boeing 737 подал сигнал тревоги.
ИА Московский регион 08:02
Общество

Минпром проверяет сведения об угрозах увольнений на мебельной фабрике

В пресс-службе минпрома сообщили «Четвертой Власти», что чиновники проверяет, правда ли работников склоняли к подписанию невыгодного дополнительного соглашения к трудовому договору.
Четвертая Власть вчера в 08:47
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
Игры

Dead Island 2 выйдет на консолях текущего и следующего поколений

Разработчики Dead Island 2 планируют выпустить игру на консолях текущего и следующего поколений.
CyberSport.ru 01:54
Энергетика

Производство бензина в России за неделю сократилось почти на 19%

Производство автомобильных бензинов за первую неделю апреля в России сократилось на 18,9% - до 648 тысяч тонн, дизельного топлива на 6% - до 1,45 миллиона тонн, следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Российская газета 00:37
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