Коронавирус
Kursk.com178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Число инфицированных COVID-19 в Ростовской области выросло на 184
Правительство Ростовской области03:35
Большинство новых случаев коронавируса выявлено в Ростове и Белокалитвинском районе
Блокнот Ростов-на-Дону03:56
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Политика
Песков: Путин не находится в изоляции из-за пандемии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время пандемии президент Владимир Путин не находился в полной изоляции.
Московский Комсомолец 07:05
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
Происшествия
В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро
Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
РИА Новости 08:00
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Общество
С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей
С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.
Вести.Ru вчера в 17:26
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском вчера в 01:59
Хоккей
Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Защитник «Авангарда» Алексей Терещенко раскритиковал решение главы КХЛ Алексея Морозова о введении жёсткого потолка зарплат в размере 900 миллионов рублей.
Metaratings вчера в 07:04
Происшествия
Ураганный ветер унес крышу многоэтажки под Белгородом
Многоэтажный жилой дом остался без крыши в результате ураганного ветра, который сегодня бушевал в окрестностях Белгорода.
Вести.Ru 07:30
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Здоровье
Коронавирус проник на стройплощадку Белопорожских ГЭС в Карелии
Столица на Онего 29 мая в 09:44
Футбол
Малафеев прокомментировал конфликт с Дзюбой
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о резонансном конфликте с нападающим сине-бело-голубых и сборной России Артемом Дзюбой.
Газета.Ru 07:22
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов
Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
Здоровье
Детским врачам на Алтае предложили стать уборщиками
Уведомляют о том, что моя должность и должности моих врачей подлежит сокращению.
Тайга.инфо вчера в 02:05
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Общество
В России вступил в силу закон о запрете взыскания долгов с соцвыплат
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, запрещающий судебным приставам принудительно списывать долги с выплат социального характера, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:00
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Футбол
В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».
Чемпионат 07:43
Армия и оружие
Soha: Украина оконфузилась после нелепой шутки над кораблём ВМФ России
VistaNews 03:52
Армия и оружие
Главнокомандующий ВМФ утвердил акт приемки АПЛ «Князь Владимир»
В день Северного флота утвержден акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».
Би-порт 06:29
Политика
Кузнецова сообщила Путину о росте числа жалоб на работу органов опеки
Число жалоб на работу органов опеки в России увеличилось на 23%, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
RT на русском 07:52
Политика
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
На минувшей неделе Вашингтон пообещал санкции против Пекина за то, что в Китае будет принят закон об охране национальной безопасности, имеющий отношение к Гонконгу.
РИА Новости 01:00
Общество
Правила голосования по Конституции могут упростить
ЦИК разработал проект постановления, из которого следует, что в процедуру голосования по поправкам в Конституцию могут внести дополнительные изменения, передаёт РБК.
Право.ру 04:35