Происшествия

Российская газетаРоссийская газета17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Массовая стычка митингующих и силовиков произошла у здания Верховной рады. В результате столкновений пострадали 17 полицейских.
Читать в источнике
Комментировать1
Зорян Шкиряк
На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей.
— Зорян Шкиряк, украинский общественный деятельНовый День 10:38

Подробнее о событии

В столкновениях у Верховной рады пострадали 17 правоохранителей

Коммерсантъ11:03

Число пострадавших у рады силовиков возросло до 17 человек

Известия10:30

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета09:21

Из-за законопроекта о продаже земель пострадали 17 полицейских в Киеве

Царьград11:11

Полиция задержала 26 человек после стычек в центре Киева

Интерфакс10:22

В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских

RT на русском09:04

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС09:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 12:04, Ашберн
Игры

В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI

На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
3DNews вчера в 08:40
Общество

Скрипали не захотели встречаться с российскими дипломатами в Лондоне

"Что касается предоставления доступа представителям российского посольства, мы передали запрос от сотрудников посольства Скрипалям, они решили не встречаться с представителями российского посольства, это их выбор", - сказал Бристоу в интервью "Эхо Москвы".
РИА Новости 11:57
Футбол

Гвардиола подтвердил, что Артета ведет переговоры с «Арсеналом»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его помощник Микель Артета ведет переговоры с лондонским "Арсеналом".
Soccer.ru 10:17
Шоу-бизнес

РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы

Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Вести Подмосковья 04:44
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Политика

Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»

Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
РИА Новости 10:41
Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Известия вчера в 13:57
Происшествия

Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

Вести.Ru 07:54
Наука

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

"Полинезийцы Рапануи создали почти тысячу монолитных статуй моаи по приказу правящих элит, потому что в обществе верили, что истуканы помогут повысить плодородие местных земель, и жители не будут голодать", - пишет портал.
Интерфакс 03:10
Происшествия

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
РБК 10:29
Политика

Госдума РФ учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма

Медалью будут награждать россиян, внесших особый вклад в развитие законодательства и парламентаризма страны, и иностранцев, которые внесли большой вклад в укрепление двусторонних или многосторонних отношений с Россией, в развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей.
Областная газета 09:42
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Политика

Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны

Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Газета.Ru 11:34
Космос

Навстречу Вселенной: лучшие космические фото 2019 года

Ученые со всего мира изучают космическое пространство, ну, а обычным людям можно прикоснуться к тайне, хотя бы взглянув на нее со стороны.
Sputnik Абхазия вчера в 06:45
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Технологии

Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Общество

Навальный «взломал» расследованием «умную» остановку

Неизвестно, всерьез или в шутку, но Тимур прокомментировал находку замечанием о том, что его очень удивляет внимание властей к работе Алексея Навального, раз они показывают его ролики горожанам.
Популярная механика 07:10
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией

Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
RT на русском 09:01
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Шоу-бизнес

В Сеть попали фото Успенской, сделанные крупным планом

Основанием для критики в адрес исполнительницы шансона стали появившееся в Сети свежие снимки Любови, сделанные крупным планом.
Kleo.ru 05:29
Армия и оружие

Китай получил первый китайский авианосец

Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
Lenta.ru 08:35
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
Политика

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 09:16
Политика

Ущерб от поступающего по реверсу газа посчитали в Раде

Украина переплатила около $1,5 млрд за природный газ, поступающий по реверсным схемам из Европы, заявил депутат Верховной рады Андрей Деркач.
Газета.Ru 07:57
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Пенза-Пресс вчера в 22:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное