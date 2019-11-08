Футбол

ЧемпионатЧемпионат18-летний Гринвуд установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в еврокубках

Манчестер Юнайтед — Партизан
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
22′
32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
33′
Маркус Рэшфорд
49′
58′
Страхиня Павлович
60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
67′
70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
75′
85′
Садик Умар
Джордже Иванович
На момент игры Мэйсону было 18 лет и 37 дней. «Манчестер Юнайтед» благодаря победе во встрече с «Партизаном» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. С положением команд в группах можно ознакомиться на «Чемпионате».
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