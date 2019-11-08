Футбол
Чемпионат18-летний Гринвуд установил рекорд «Манчестер Юнайтед» в еврокубках
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Мэйсон Гринвуд
|22′
|32′
Бибрас Натхо
Антони Марсьяль
|33′
Маркус Рэшфорд
|49′
|58′
Страхиня Павлович
|60′
Бибрас Натхо
Зоран Тошич
Фред
Джеймс Гарнер
|63′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
|67′
|70′
Такума Асано
Филип Стеванович
Эшли Янг
|71′
Скотт Мактомини
Джесси Лингард
|75′
|85′
Садик Умар
Джордже Иванович
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
22
Ромеро
29
Уан-Биссака
5
Магуайр
16
Рохо
18
Янг
26
Гринвуд
37
Гарнер
8
Мата
14
Лингард
15
Перейра
9
Марсьяль
88
Стойкович
73
Милетич
23
Остоич
3
Павлович
72
Урошевич
7
Тошич
16
Здьелар
19
Шчекич
80
Стеванович
20
Сума
18
Иванович
Партизан
Расстановка 4‑4‑2
На момент игры Мэйсону было 18 лет и 37 дней. «Манчестер Юнайтед» благодаря победе во встрече с «Партизаном» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы. С положением команд в группах можно ознакомиться на «Чемпионате».
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«Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Партизан» и досрочно обеспечил выход из группы
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