Футбол
Чемпионат18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма 09:22
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева: «Мужчины тощих не любят»
По своему опыту могу сказать: мужчины тощих не любят.
StarHit.ru вчера в 00:00
Хоккей
Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ
Красная весна 16:27
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Общество
Британцы раскритиковали Меган Маркл за платье в $11 тысяч
Британцы раскритиковали Меган Маркл за платье в $11 тысяч, которое она надела на свадьбу близкой подруги.
Aobe.ru вчера в 16:24
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак
57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма 06:07
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Происшествия
С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек
Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек.
Известия 19:00
Авто
На продажу выставили 37-летний Mercedes-Benz с заводской гарантией
Музей Mercedes-Benz, в котором в настоящее время находится автомобиль, сохранил техническую книжку автомобиля, оригинальное руководство по эксплуатации, полный набор инструментов, оригинальную накладную 1982 г. и другие документы, подтверждающие его историю.
32CARS.ru 21 сентября в 13:35
Политика
США приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
США приветствуют достижение соглашения между властями Сирии и оппозицией о формировании конституционного комитета, считают это "обнадеживающим шагом", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
РИА Новости 17:22
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС вчера в 14:31
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Политика
Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как без вести пропавшего.
Известия 07:22
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову
Ольга Бузова, основавшая в 2018 году бренд Buzfood напополам с «Арчер мьюзик продакшн» Татьяны Стрельниковой, в убытке не оказалась.
Телепрограмма 12:06
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из «Пулково»
Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую "свободу воздуха", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.
Газета.Ru 18:29
Авто
Daimler прекращает разработку бензиновых двигателей
Территория новостей 21 сентября в 12:58
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40