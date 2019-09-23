Футбол
Чемпионат18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.
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ФИФА: 18-летний Даниэль Жори - автор самого красивого гола минувшего сезона. ВИДЕО
Sport.ruвчера в 15:43
18-летний венгр выиграл премию Пушкаша – за идеальную бисиклету. Обошел Месси и Кинтеро
Sports.ruвчера в 15:40
ФИФА выбрала самый красивый гол года. Приз получил 18-летний венгр, опередивший Месси
Sport24.ruвчера в 14:51
Венгерский футболист Жори опередил Месси и стал автором самого красивого гола
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