Футбол
Чемпионат18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года
Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
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