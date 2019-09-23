Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Политика Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Происшествия Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Гаджеты Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.

Недвижимость Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.

Политика Жену шпиона Смоленкова объявили в розыск Жену бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого в СМИ называют возможным американским шпионом, вслед за мужем объявили в розыск.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Спорт IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Политика Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».

Гаджеты В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100 В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Космос В Антарктиде обнаружена база инопланетян Уфологи обнаружили в Антарктиде странный объект. Эксперты в сфере инопланетной деятельности утверждают, что это база внеземной цивилизации.

Шоу-бизнес Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Кино Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Общество Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей После начала "мусорной" реформы около 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы по обращению с отходами.

Автоспорт Райкконен рассказал о столкновении с Квятом Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.