Футбол

ЧемпионатЧемпионат18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФИФА: 18-летний Даниэль Жори - автор самого красивого гола минувшего сезона. ВИДЕО

Sport.ru15:43

ФИФА выбрала самый красивый гол года. Приз получил 18-летний венгр, опередивший Месси

Sport24.ru14:51

18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Чемпионат14:56

Гол нападающего «Дебрецена» Жори признан лучшим в сезоне-2018/19 по версии ФИФА

ТАСС14:52

Венгерский футболист Жори опередил Месси и стал автором самого красивого гола

Советский спорт15:10

Венгр Жори — автор лучшего гола-2019

Спорт-Экспресс14:51

18-летний венгр выиграл премию Пушкаша – за идеальную бисиклету. Обошел Месси и Кинтеро

Sports.ru15:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 21:24, Вашингтон
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.
RT на русском 18:20
Общество

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Транспорт

В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения

В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Кино

Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Политика

Муфтий Гайнутдин переизбран главой ДУМ России

Inkazan 08:07
Космос

На Марсе могут быть гигантские запасы воды

Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
Утро.ru 21:06
Политика

Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия 19:22
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

Вести.Ru 20:24
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед

Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей "Нафтогаза" и "Газпрома".
РБК 20 сентября в 23:39
Космос

Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему

В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей 02:31
Политика

Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Гаджеты

Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской

Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 20:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Интернет

Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

Как сообщает РИА Новости, журналист выехал на своем автомобиле из дома в понедельник, после чего пропал без вести.
Вести.Ru 15:58
Культура

С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»

С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Политика

Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
ТК Звезда 05:05
Киберспорт

Fortnite – Epic Games добавят ботов для низкоуровневых игроков

Epic Games планируют ввести систему ботов в Fortnite, которые будут попадаться начинающим игрокам в матчах.
Srnsk 20:10
Культура

Возвеличиванию образа Сталина способствуют либералы — Соловьев

Очерняющие российскую историю либералы в значительной степени способствуют увеличению культа Иосифа Сталина.
REGNUM 20:56
Политика

Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Наука

Октава оказалась культурным феноменом

Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.
N+1 20 сентября в 12:35
Гаджеты

Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8

Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.
Vevby.ru вчера в 13:57
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное