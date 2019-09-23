Гол игрока «Дебрецена» Даниэля Жори в матче с «Ференцварошем» признан самым красивым в 2018 году по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации. Жори получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

18-летний Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Здоровье В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Транспорт В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.

Кино Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные» Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.

Космос На Марсе могут быть гигантские запасы воды Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет вперед Отмечается, что тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры с участием министров энергетики России, представителей Еврокомиссии и руководителей "Нафтогаза" и "Газпрома".

Политика Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

Гаджеты Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист Как сообщает РИА Новости, журналист выехал на своем автомобиле из дома в понедельник, после чего пропал без вести.

Культура С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника» С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".

Спорт IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.

Политика Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

Киберспорт Fortnite – Epic Games добавят ботов для низкоуровневых игроков Epic Games планируют ввести систему ботов в Fortnite, которые будут попадаться начинающим игрокам в матчах.

Культура Возвеличиванию образа Сталина способствуют либералы — Соловьев Очерняющие российскую историю либералы в значительной степени способствуют увеличению культа Иосифа Сталина.

Политика Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.

Происшествия Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.

Происшествия Названы регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Наука Октава оказалась культурным феноменом Ученые сравнили музыкальные способности представителей западной культуры и коренных жителей Америки и выяснили, что музыкальная октава и ее восприятие — скорее всего исключительно культурное явление.

Гаджеты Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8 Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.