Футбол

ODDS.ruODDS.ru18-летний датский вингер прошел просмотр в ЦСКА

Красно-синие на арене «Октябрь» в Москве переиграли команду Басты со счетом 5:1. В составе московского клуба на поле вышел Алан Дзагоев, а также во время проходил просмотр 18-летний вингер из Дании Асхаб Мукудаев, который является сыном чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.
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Находящийся на просмотре в ЦСКА Мукудаев: «Мне бы очень хотелось остаться здесь, это большой клуб»

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18-летний датчанин Мукудаев проходит просмотр в ЦСКА

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