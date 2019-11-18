Футбол
ODDS.ru18-летний датский вингер прошел просмотр в ЦСКА
Красно-синие на арене «Октябрь» в Москве переиграли команду Басты со счетом 5:1. В составе московского клуба на поле вышел Алан Дзагоев, а также во время проходил просмотр 18-летний вингер из Дании Асхаб Мукудаев, который является сыном чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.
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Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
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В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
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Экономика
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По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.