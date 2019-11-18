Футбол

ODDS.ruODDS.ru18-летний датский вингер прошел просмотр в ЦСКА

Красно-синие на арене «Октябрь» в Москве переиграли команду Басты со счетом 5:1. В составе московского клуба на поле вышел Алан Дзагоев, а также во время проходил просмотр 18-летний вингер из Дании Асхаб Мукудаев, который является сыном чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.
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Находящийся на просмотре в ЦСКА Мукудаев: «Мне бы очень хотелось остаться здесь, это большой клуб»

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18-летний вундеркинд из Дании проходит просмотр в ЦСКА

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Советский спорт05:44

ЦСКА взял на просмотр 18-летнего вингера из Дании

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
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