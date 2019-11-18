Красно-синие на арене «Октябрь» в Москве переиграли команду Басты со счетом 5:1. В составе московского клуба на поле вышел Алан Дзагоев, а также во время проходил просмотр 18-летний вингер из Дании Асхаб Мукудаев, который является сыном чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.

Авто Hyundai выпустила дешевую альтернативу Hyundai Solaris Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Происшествия В Москве локализовали крупный пожар на складе Крупный пожар в здании склада на северо-западе Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Общество Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя до нулевого уровня Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о запрете продажи алкоголя в магазинах после 22:00, предложил сократить это время до нулевого уровня.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новыми сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей Lada).

Политика Слабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.

Общество Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.