Футбол
ODDS.ru18-летний датский вингер прошел просмотр в ЦСКА
Красно-синие на арене «Октябрь» в Москве переиграли команду Басты со счетом 5:1. В составе московского клуба на поле вышел Алан Дзагоев, а также во время проходил просмотр 18-летний вингер из Дании Асхаб Мукудаев, который является сыном чеченского тяжелоатлета Абубакара Мукудаева.
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Происшествия
Женщина, посадившая за руль шестилетнего сына, объяснила свой поступок
Авто
Hyundai выпустила дешевую альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе
Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Арташес Арутунянц назвал причины, по которым в клубе с задержками выплачивается заработная плата.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Происшествия
В Москве локализовали крупный пожар на складе
Крупный пожар в здании склада на северо-западе Москвы удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Кино
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в «Союзмультфильме»
Происшествия
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве
Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Общество
Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя до нулевого уровня
Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о запрете продажи алкоголя в магазинах после 22:00, предложил сократить это время до нулевого уровня.
Общество
Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума
По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новыми сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей Lada).
Политика
Слабые стороны России не те, что думают в Китае, — хуже
Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
Победительница конкурса «Мисс Россия — 2019» Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Общество